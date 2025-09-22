Назад 22.09.25, 16:18 Лиги: члены правительства не исключали повышения расходов на оборону до 12% Министр финансов Юрген Лиги сказал, что члены правительства приходили к нему с разговорами о повышении расходов на оборону до 12% ВВП.

Министр финансов Юрген Лиги.

Foto: Liis Treimann

По словам Лиги, он ответил им, что этого просто не случится, потому что упорядоченные государственные финансы также являются частью безопасности, передает rus.err.ee.

Комментируя дефицит госбюджета в 4,5% на следующий год, Лиги отметил, что это выбор в области политики безопасности.

«И поскольку мы смотрим на четырехлетний период, сейчас перспектива оптимистичная, что этот дефицит уменьшится в последние годы, но первые два года очень жесткие. Расходы на оборону поднимаются резко, в то же время налоговая нагрузка у нас на том же уровне, что и тогда, когда расходы на оборону составляли 1%», – отметил глава минфина.

«С точки зрения финансовой политики ситуация по-прежнему совершенно ужасная. Я ничего не говорю просто так. Но это выбор в области политики безопасности. И посмотрите вокруг. У нас тут асы уже десятилетиями бьют себя кулаком в грудь и говорят, как Эстония защитит сама себя. На самом деле у нас нет никакой возможности вести двухстороннюю борьбу с государством с ресурсами на два порядка больше. В этом смысле мы ведем за собой НАТО и Европу», – ответил Лиги.