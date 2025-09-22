Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 500−0,19%6 651,8
  • DOW 30−0,36%46 149,41
  • Nasdaq −0,12%22 603,72
  • FTSE 1000,04%9 220,64
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99
  22.09.25, 16:18

Лиги: члены правительства не исключали повышения расходов на оборону до 12%

Министр финансов Юрген Лиги сказал, что члены правительства приходили к нему с разговорами о повышении расходов на оборону до 12% ВВП.
Министр финансов Юрген Лиги.
  • Министр финансов Юрген Лиги.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Лиги, он ответил им, что этого просто не случится, потому что упорядоченные государственные финансы также являются частью безопасности, передает rus.err.ee.
Комментируя дефицит госбюджета в 4,5% на следующий год, Лиги отметил, что это выбор в области политики безопасности.
«И поскольку мы смотрим на четырехлетний период, сейчас перспектива оптимистичная, что этот дефицит уменьшится в последние годы, но первые два года очень жесткие. Расходы на оборону поднимаются резко, в то же время налоговая нагрузка у нас на том же уровне, что и тогда, когда расходы на оборону составляли 1%», – отметил глава минфина.

«С точки зрения финансовой политики ситуация по-прежнему совершенно ужасная. Я ничего не говорю просто так. Но это выбор в области политики безопасности. И посмотрите вокруг. У нас тут асы уже десятилетиями бьют себя кулаком в грудь и говорят, как Эстония защитит сама себя. На самом деле у нас нет никакой возможности вести двухстороннюю борьбу с государством с ресурсами на два порядка больше. В этом смысле мы ведем за собой НАТО и Европу», – ответил Лиги.
