Лиги: члены правительства не исключали повышения расходов на оборону до 12%

Министр финансов Юрген Лиги сказал, что члены правительства приходили к нему с разговорами о повышении расходов на оборону до 12% ВВП.
- Министр финансов Юрген Лиги.
- Foto: Liis Treimann
По словам Лиги, он ответил им, что этого просто не случится, потому что упорядоченные государственные финансы также являются частью безопасности, передает rus.err.ee.
Комментируя дефицит госбюджета в 4,5% на следующий год, Лиги отметил, что это выбор в области политики безопасности.
«И поскольку мы смотрим на четырехлетний период, сейчас перспектива оптимистичная, что этот дефицит уменьшится в последние годы, но первые два года очень жесткие. Расходы на оборону поднимаются резко, в то же время налоговая нагрузка у нас на том же уровне, что и тогда, когда расходы на оборону составляли 1%», – отметил глава минфина.
Статья продолжается после рекламы
«С точки зрения финансовой политики ситуация по-прежнему совершенно ужасная. Я ничего не говорю просто так. Но это выбор в области политики безопасности. И посмотрите вокруг. У нас тут асы уже десятилетиями бьют себя кулаком в грудь и говорят, как Эстония защитит сама себя. На самом деле у нас нет никакой возможности вести двухстороннюю борьбу с государством с ресурсами на два порядка больше. В этом смысле мы ведем за собой НАТО и Европу», – ответил Лиги.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Правительство договорилось об отмене повышения подоходного налога и о повышении зарплат в государственном секторе.
Партии, формирующие правительство Латвии, достигли концептуального соглашения по бюджету на следующий год. По словам министра экономики страны Виктора Валайниса, планируется снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания, пишет LSM.lv.
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Предпринимательницу Реэт Рооз раздражает, как медленно в Эстонии развивается оборонная промышленность. По ее мнению, Эстония должна взять крупный заем, вооружиться и развить полноценную военную индустрию. «Мы должны найти в себе такую же волю к обороне, как у финнов, а не обсуждать недвижимость в Португалии».
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.