Назад 24.09.25, 06:00 «Дом грехов»: как британский флот оборонял в Кадриорге кафе с борделем и нелегальной водкой

Британский флот на рейде в Таллинне, 1918-1919 годы. Команды судов под «Юнион Джеком» запомнились эстонской столице не только усилиями по сохранению независимости молодой страны, но и лихими кутежами моряков в Кадриорге.

Foto: IMPERIAL WAR MUSEUM

Страхи и надежды, военные тревоги и предчувствие новых возможностей, открывшихся с крушением Российской империи и провозглашением независимости, мешались в гремучий коктейль – 1919-1921 годы в Таллинне были не только временем неопределенности, но и лихих кутежей, декаданса и мистицизма. И центром разгула было Нарвское шоссе, где легко было забыть про то, что в стране действуют сухой закон и комендантский час.

«Красным штофом обитая, по-восточному роскошно убранная комната была ослепительно ярко освещена. В углу, между отодвинутыми тяжелыми занавесями, расшитыми таинственными каббалистическими знаками, на кощунственном подобии алтаря возвышалось изображение Дьявола Бафомета. Отвратительный символ Зла был изваян в виде огромного черного мрамора, рогатого Ночного Козла с плотоядно оскаленными зубами Змея-Крокодила. А кругом, распростершись у бесстыдных эмблем Греха, полулежали и стояли на коленях красивые обнаженные женщины в жемчугах и бриллиантах. И откормленные мужчины в черном с красными пятиконечными звездами на обшлагах рукавов».

Казалось бы, тихий и респектабельный Таллинн едва ли может вдохновить на сочинение подобных фантазий. Но именно в эстонской столице происходят события авантюрного романа русскоязычного журналиста и литератора Александра Чернявского. В отрывке выше он описывает «дом семи смертных грехов» – таинственное место свиданий в деревянном доме в Кадриорге, прямо на берегу, неподалеку от памятника «Русалке».

40 девушек на пляже

Конечно, оргия 1920 года – с большевиками и сатанистами – это скорее фантазия белогвардейского эмигранта Чернявского, его роман «Семь лун блаженной Бригитты» должен был одновременно поражать любителей авантюрного чтива и завлекать таллиннскую аудиторию знакомыми адресами и обстоятельствами. Но проституция, пьянство, кокаин и международные политические интриги в ночных барах, и правда, были привычным явлением для Таллинна первых лет независимости. Газеты 1919 года пестрили объявлениями о том, что тот или иной предприниматель вновь оштрафован за нелегальную продажу алкоголя. И самым злачным местом на столичной карте той поры был угол Нарвского шоссе и улицы Лийва, нынешней Яана Поска.

Тихий район летних дач или обитель пьянства и разврата? Так выглядело Нарвское шоссе в районе пересечения с улицей Лийва (Яана Поска) в 1910-х годах.

Foto: Tallinna Linnamuuseum

Газетное объявление о скором открытии кафе-кондитерской под названием Pavillon de la Plage. В конце мая 1919 года газеты запестрели объявлениями о скором открытии кафе-кондитерской под названием Pavillon de la Plage. Под нее была снята двухэтажная деревянная дача по адресу Лийва, 38. Инициаторами открытия была семья российских эмигрантов Романа и Александры Садовских, Роман был офицером Северо-западной армии Юденича. В кафе обещали потчевать гостей великолепными тортами собственного изготовления и прочими приятными яствами для всей семьи. Фактическое открытие состоялось 2 июня, что любопытно – еще до того, как городская управа одобрила заявку. В следующие месяцы «Plaaž» как стали называть кофейню жители Таллинна быстро приобрела популярность – с несколько скандальным оттенком. Соседи и держатели других кафе жаловались на то, что в кафе, вопреки сухому закону военного времени гости распивают водку, а сам «Plaaž» стал притоном, где процветает проституция. На последнее намекало в том числе штатное расписание кафе – в относительно небольшом заведении из пяти залов на двух этажах было 40 (!) официанток. 4 января 1919 года главнокомандующий генерал Йохан Лайдонер издал декрет, запрещавший продажу водки в ресторанах и трактирах. Запасы свыше нескольких бутылок нужно было срочно зарегистрировать. Нарушителям грозил год тюрьмы или штраф до 50 000 марок. 16 января запрет распространили и на самогонщиков, в уездах создали комиссии по их розыску. Весной, из-за больших запасов алкоголя после немецкой оккупации, до конца года разрешили свободную продажу легких вин, но водку и крепкие напитки выдавали только по врачебной справке. После первых жалоб кафе приостановило работу, но вскоре открылось вновь – Садовским удалось убедить власти, что водку клиенты принесли с собой, а само заведение не имеет к ее продаже никакого отношения. В конце июня «Plaaž» получил очередной штраф – на 5000 марок. А 1 августа был, наконец, закрыт. На следующий день в газете Tallinna Teataja появилась прочувствованная колонка, рассказывающая об ужасах этого заведения и важности принятых мер. Таллиннское кафе в палате общин «На последнем заседании городского совета было принято важное решение: закрыть питейное заведение de la Plage. Это было одно из тех мест, где каждый вечер и ночь пили. Перед ним обычно стояли автомобили, чаще всего с эстонскими флагами. Внутри всегда можно было увидеть офицеров Белой гвардии, немецких господ и, к сожалению, нередко и наших властителей, – писала газета, – то ночью по городу носился автомобиль, и у прокурора искали защиты. И на следующий день de la Plage снова был открыт: музыка играла, пьянство продолжалось... В то время как в других таллиннских кофейнях музыка по распоряжению военного начальника была запрещена, здесь она звучала полдня и часть ночи. И опять же – очевидно, под прикрытием высоких властей».

Роман Садовский – офицер Северо-западной армии Юденича, хозяих скандально известного заведения de la Plage. Tallinna Teataja указывает, что за закрытие «Plaaž» голосовали преимущественно левые и этнические эстонские партии, а часть правых и немецких депутатов высказались против. Вскоре за кафе попробовала вступиться и русская печать. В газете Северо-западной армии «Новая Россия» появилось открытое письмо от руководства Pavillon de la Plage.

«Очевидно, речь в Teataja идет не о Pavillon de la Plage, когда упоминаются оргии, пьянство, карточные игры и музыка по ночам. В такие места родители не приводят дочерей, а матери – детей, между тем как у нас они бывают не только по воскресеньям, – настаивали Садовские. – Pavillon de la Plage действительно был закрыт администрацией на короткое время в связи с перепродажей заведения. Но пусть укажут хотя бы один ревельский ресторан, который был бы вообще закрыт хотя бы на минуту за то, что там находились крепкие напитки».

Среди достоинств заведения хозяева перечисляли красивый зал, выступления выдающихся музыкантов и «вкусные волованы», ради которых, по их словам, туда и приходила публика, а также – вид на таллиннский рейд, на котором гости из числа офицеров могли любоваться своими кораблями: «Кафе полно интернациональной публики. Среди автомобилей, останавливающихся у нас, наряду с эстонскими флагами виднеются и другие – американский, английский и прочие иностранные (ведь частных автомобилей в Ревеле нет!). Среди военных посетителей преобладают мундиры наших СОЮЗНИКОВ». В ответной заметке Tallinna Teataja презрительно называл русскую газету «трактирным листком» и «рупором пляжа» – иронизируя по поводу того, что открытое письмо стало чуть ли не единственным материалом о местных делах, опубликованным в номере «Новой России».

Моряки Британского флота, представители «белой» Северо-западной армии и сил обороны Эстонии на совместном обучении, Таллинн, 1918-1919 годы.

Foto: IMPERIAL WAR MUSEUM

Но факт любви военных к Pavillon de la Plage сыграл ключевую роль. Независимость Эстонии в первые годы обеспечивалась в том числе британскими и французскими морскими силами, высадившимися в таллиннском порту. А «Plaaž» был лучшим и ближайшим к месту дислокации британцев заведением. Не удивительно, что вскоре Садовские вновь получили право возобновить работу.

Вслед за первыми, уже оштрафованными руководителями, формальной содержательницей кафе стала Елена Садовская, дочь Романа и Александры. Вопросом работы «Plaaž» озаботился лично подполковник Гарри Пири-Гордон, офицер британской разведки и флота, представитель Лондона в Эстонии. Пири-Гордон послал письмо Лайдонеру, однако тот спустил вопрос на уровень городской управы. Если верить финскому исследователю Калерво Хови, дело было в том числе и в том, что главнокомандующий не владел английским языком, на котором было написано обращение. Депутат британского парламента от партии лейбористов Джозеф Кенворт, барон Стратбоги грозился вынести вопрос неудовлетворенности британцев в Эстонии из-за закрытия любимого кафе аж на заседание палаты общин! Ну и 40 официанток тоже просили власти за свое место работы.

Но даже после новых ходатайств от покровителей и сотрудниц Pavillon de la Plage не проработал долго. Жалобы на кутежи, проституцию и шум по ночам не позволили кафе продержаться даже до конца августа.

Все в «Парк»

Было бы наивно полагать, что Садовские на этом сдались. В последние дни лета для кафе была найдена новая, прежде не привлекавшаяся за проступки руководительница – жительница Эстонии латышского происхождения Анна Апсит. От ее имени было подано новое заявление об открытии кафе по прежнему адресу, теперь под немудрящим названием «Park». При этом предыдущая содержательница, Елена Садовская, в связи с закрытием ее заведения даже сумела истребовать с Таллинна возврат 11 000 марок трактирного налога, уплаченного вперед.

Конечно, Апсит была лишь «танкисткой» для Садовских, которые сохранили контроль над кафе. На это намекала в том числе газета Vaba Maa, назвав заметку о новом кафе «Uus viin vanas astjas» – «Новое вино (водка) в прежней посуде». Часть городских депутатов указывала на хронические нарушения, которыми успело печально прославиться заведение, и предлагала установить для него карательный налог – 100 000 марок в год. Мера эта не прошла, и сбор был установлен в размере 42 950 марок. В дальнейшем хозяевам кафе удалось снизить его до 26 100. Садовские, судя по всему, на сей раз были настроены сделать из заведения фешенебельный респектабельный ресторан мирного времени. Но, как указывает исследователь Калерво Хови, публику уже не столько отпугивала, сколько привлекала скандальная слава бывшего кафе «Plaaž» – так что и под новым именем оно осталось борделем и распивочной, в котором собирались самые непримиримые ветераны «белой» армии.

На тропу войны против заведения вышли в том числе влиятельные коллеги, возглавлявшие Объединение гостиниц и ресторанов. Они внимательно следили за «Park» – указывая на громадные счета в 600-700 марок за вечер, которые оплачивали в заведении чиновники и офицеры, и на то, что только за новогоднюю ночь 1920 года ресторан заработал 15 000 марок – больше половины от того, что он должен был вносить в казну ежегодно. Апсит в свою очередь ссылалась на небольшую площадь залов, настаивая, что больше ее скромная кофейня платить не может.

Одним из тех, кто пытался бороться с Pavillon de la Plage, был руководитель популярного отеля и ресторана Sankt-Petersburg в Старом городе Ричард Дэвид, вместе с Йоханнесом Янсоном он также возглавлял Объединение гостиниц и ресторанов.

В итоге, чтобы проверить обвинения конкурентов, в начале января 1920 года в помещениях был проведен внезапный полицейский обыск: в который раз стражи порядка нашли благоухающие спиртом только что опорожненные бутылки и бумажные пакеты, оборот которых в кафе тоже был запрещен – в них традиционно прятали выпивку от любопытных взоров. Анна Апсит была приговорена к штрафу в 10 000 марок и месяцу тюрьмы. Но закончилась история «дома грехов» на углу Лийва и Нарвского шоссе только в 1921 году, когда очередные пачки жалоб на пьянство и проституцию переполнили чашу терпения городского начальства.

Теперь строго-настрого было постановлено закрыть кафе окончательно и бесповоротно. Бесповоротно ли? Увы или к счастью, тяга таллиннцев к кутежам, а местного бизнеса – к прибыли вновь оказалась сильнее любых законов и правил.

Продолжение истории скандального кафе и «игорного ада» под руководством основателя театра «Эстония» читайте в следующей исторической статье ДВ.