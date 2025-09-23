Деловые ведомости
За год индекс цен на жилье вырос на 5,5%

По данным Департамента статистики, индекс цен на жилье повысился во втором квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом на 3,6% и по сравнению со вторым кварталом прошлого года – на 5,5%.
Во втором квартале цены на квартиры поднялись по сравнению с тем же периодом 2024 года на 4,5%, цены на дома – на 7,8%.
