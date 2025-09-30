«Ждем и плачем». Спор Pagaripoisid c городскими властями затягивается
Проблема со столбиками, установленными у кафе Pagaripoisid на улице Вана-Лыуна в Таллинне и мешающими парковке, казалось бы, нашла решение, но затем городские власти пришли к неожиданному для Pagaripoisid выводу.
Пекарня Pagaripoisid, расположенная на улице Вана-Лыуна, опасается, что ее бизнес будет уничтожен решением Транспортного департамента Таллинна, установившего перед их зданием столбики. Теперь туда не могут заехать машины.