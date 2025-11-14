Назад 14.11.25, 12:51 Каспар Оя: более широкая картина указывает на замедление экономического роста По словам старшего экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, более широкий анализ центробанка еще год назад указывал на оживление экономики, а сейчас те же данные сигнализируют скорее о замедлении экономического роста.

Старший экономист Банка Эстонии Каспар Оя.

Foto: Liis Treimann

«В Банке Эстонии мы анализируем очень широкий набор показателей – разные индикаторы финансового сектора, инвестиционные показатели, производственные индексы», – пояснил Оя утром 12 ноября в эфире радио Äripäev, сразу после своего выступления на строительной конференции. По его словам, уже в конце прошлого года данные показатели свидетельствовали о заметном росте экономической активности, который, однако, не удалось сохранить.