Назад 03.12.25, 06:00 Деньги на воде и кальции: биодобавки приносят бизнесу миллионы Каждому присоединившемуся «ноль инвестиций», «ноль риска» и «высокая рентабельность» – обещают распространители Coral Club новообращенным. Производство и распространение биодобавок – прибыльный бизнес в Эстонии. Обороты лидеров рынка исчисляются миллионами. Но эстонские компании уступают связанным с Россией конкурентам, не поспевая за агрессивным сетевым маркетингом.

«Рынок товаров для здоровья разнообразен и предлагает широкий выбор, что предоставляет людям значительную свободу», – констатирует член правления Ecosh Life OÜ Луна Мария Отса. Их биодобавки (БАД), производящиеся в Эстонии, принесли компании 7,4 млн евро дохода в 2024 году и, по прогнозам, дадут 9 млн евро по итогам следующего.

Производитель марки Iconfit эстонская компания European Foods OÜ заработала в прошлом году 6,1 млн евро: 4,1 млн евро в Эстонии, еще 1,3 млн евро в Латвии и 0,6 млн евро в Литве, остальное – в других странах ЕС. На этот год она прогнозирует выручку в 8,3 млн евро. В ТОПе пищевых производителей от Äripäev компания заняла в этом году 5-е место, причем ее оборот за прошлый год вырос на 50 с лишним процентов.

Впрочем, не у всех участников рынка витаминов дела идут хорошо. Так, одно из старейших фармацевтических предприятий Эстонии, PharmaEstica Manufacturing OÜ столкнулось с трудностями. У компании образовались более 100 тысяч евро налоговой задолженности, по итогам 2024 года она понесла полмиллиона убытков, а ее собственный капитал ушел в минус. Но и она прогнозирует на этот год выручку в 1,3 млн евро – чуть меньше, чем в прошлом.

Статья продолжается после рекламы

Один из таких дистрибьютеров этой марки – Elavesi Eesti OÜ в 2024 году заработал в разы больше, чем эстонские компании, – 21 млн евро, что сделало его хозяйку одной из богатейших жительниц страны.

«Я покупаю и продаю продукцию под брендом Coral Club. Это единственная марка, которой мы занимаемся», – подтвердила ДВ Марина Лягачова, владелица Elavesi Eesti, в 2023 году вошедшая в ТОП самых богатых людей Эстонии (в 2023 году ее доход от продаж составлял 20 млн евро). В то же время комментировать успех своей «Живой воды» Лягачова отказывается.

Некоторые представители торговой марки продвигают анализ «по живой капле крови», по результатам которого «назначают» средства Coral Club.

Самый известный из продуктов Coral Club – вода. Ее компания не продает, но предлагает «сашеты» (пакетики с сухой смесью) с «измельченными реликтовыми кораллами», от 10 евро за штуку. «Наш флагманский продукт Coral-Mine вот уже 20 лет остается самым простым и доступным способом пить качественную воду, оптимальную для организма. Мы знаем, что здоровье начинается с правильной гидратации», – обещает реклама.

Судя по отзывам в интернете (4,9 звезд в Google), многие клиенты довольны, хотя встречаются и скептические комментарии. «Что можно сказать о самом популярном продукте, коралловой воде? Коралл – это карбонат кальция, т. е. обычный известняк, мел. Как он может оказывать чудесное действие на весь организм – никто понятия не имеет», – пишет анонимный пользователь из России.

В 2009 году газета «День за днем» писала о таллиннской распространительнице Coral Club, предлагавшей с помощью этих добавок лечить практически любые заболевания, впрочем, не имея соответствующей лицензии.

Статья продолжается после рекламы

Ни на сайте, ни на упаковке, ни в инструкции к препаратам нет обещаний чудодейственного исцеления, поэтому привлечь к ответственности можно только отдельных распространителей, утверждавших, например, что БАДы Coral Club помогают не только улучшить цвет лица, остановить выпадение волос, повысить общий тонус и самочувствие, но и вылечить аутизм и онкологические заболевания.

В 2023 году в Латвии Центр защиты прав потребителей наложил штраф в 15 000 евро на дистрибьютора Coral Club Винету Медунецку, обязав ее прекратить недобросовестную коммерческую практику и, в частности, не вводить в заблуждение клиентов заявлениями о лечебных свойствах пищевых добавок. Впрочем, Винета продолжает сотрудничать с клубом, в том числе с его эстонским подразделением, а в ноябре выступала в Финляндии.

Эстонская коллега Медунецки, Мари-Лийз Каяри, тоже не скупится на обещания. Она поясняет , что коралловая вода выводит «водорастворимые токсины», и советует программу детокса от Coral Club при сердечной аритмии, проблемах с давлением, кожных высыпаниях и выпадении волос. При этом фундаментального медицинского образования у нее нет: о себе она сообщает , что работала ассистентом стоматолога, после чего прошла обучение в Российской международной академии здоровья. Речь не идет о независимом вузе и научной экспертизе – такого рода академии создаются для обучения членов самого Международного Кораллового Клуба.

Коллаген от Сoral Club может стоить 67 евро, тогда как в аптеках аналог с тем же количеством действующего вещества стоит 29 евро. «Весь их каталог таков, что платишь в разы больше, а получаешь в разы меньше», – комментирует пользователь Reddit.

«Конечно, токсины накапливаются в организме. Говорить это – все равно что “вода мокрая”. Но БАды – это не лекарственные средства, которые помогли бы с этим справиться. Они не относятся к научно-доказательной медицине. Об отдельных БАДах есть исследования, но не о действии конкретного продукта, а, например, о том, что организму необходимо железо. Или конкретный производитель может заказать собственное исследование и показать какие-то результаты, но это не будет такой огромный ряд рандомизированных различных исследований с контрольными группами, с плацебо и т.д. То есть все равно этим выводам нельзя верить», – считает врач общей практики Confido Евгения Савичева.

Лечим неизлечимое за несколько месяцев «Так в чем же уникальность кораллового клуба? Секрет кроется в КОМПЛЕКСНОСТИ – в целостности подхода к организму. Во-первых, вы уже не просто подавляете симптомы (как это делает традиционная медицина), а узнаете истинные причины своих недугов, открытые выдающимися учеными и врачами. Во-вторых, вы не “лечите” их каким-то одним природным “чудодейственным средством”, а очищаете, увлажняете, питаете и защищаете как организм в целом, так и его больную в данный момент систему органов или орган НЕСКОЛЬКИМИ взаимодополняющими натуральными продуктами высочайшего качества ОДНОВРЕМЕННО. Результаты часто “невероятные”. Годы или десятилетия “неизлечимых” недугов отступают за несколько месяцев, а в пожилом возрасте – за годы!» – обещает распространительница Coral Club Лууле Паккас.

Откуда к нам идет коралл

Владельцы бренда подчеркивают, что начали работу в Канаде еще в 1998 году. Теперь, по их словам, они работают в 24 странах мира, причем в 14 из них производит продукцию. Продукция широко представлена на постсоветском пространстве, оба ее руководителя связаны с Россией. Создал компанию предприниматель Леонид Лапп, а уже в 1999 году его партнером стал Эрик Меграбян. Бизнесмен, судя по его соцсетям , живет с семьей в Москве, откуда и руководит брендом.

Леонид Лапп родился в Украине в 1953 году, работал в Москве инженером-конструктором, а затем начальником цеха крупного предприятия, занимавшегося холодильными установками для подводных лодок и космических кораблей. После распада СССР эмигрировал в Израиль, затем – в Канаду. Пробовал себя в «Гербалайфе». Эрик Меграбян – родился в 1973 году, вырос в Армении , занимался торговлей автомобилями. Живет в России, имеет гражданство Румынии (паспорт выдан в 2019 году). Занимается бизнесом в разных странах. В Латвии завладел компанией Lake Property, которая до этого принадлежала Игорю Бобырю, подозревавшемуся в связях с российской ФСБ и в действиях против государства и граждан Латвии. Бобырь скончался в Лиепайской тюрьме в 2023 году.

В Эстонии продукцию Coral Club распространяют несколько компаний. В отчетах уже упомянутой Elavesi Eesti Россия не указана ни как поставщик, ни как покупатель, но известно, что поставляется продукция на Кипр, в США, Польшу, Украину, Казахстан и другие страны. О том, откуда ее получают в Эстонии, информации нет. Однако известно, что перед эстонской компанией имеют крупные долги две фирмы – зарегистрированная на Кипре Etena Trading LTD, а также «Omega Saffron OOO». Компания с таким названием нашлась в Узбекистане.

Рассказать, что это за фирма, Лягачова отказалась: «Я свои финансовые и конфиденциальные вопросы с компаниями не обсуждаю. Журналисты не относятся к категории людей, которым я должна что-то сообщать».

Статья продолжается после рекламы

Компания Elavesi Eesti OÜ была основана в сентябре 2019 года. Основной ее деятельностью является оптовая торговля различными товарами для здоровья. В 2023 году выручка компании от продаж составила 12 млн евро, в 2024 году – 21 млн евро.

Впрочем, официальный сайт Coral Club в Эстонии отсылает к другому юридическому лицу – Koralliklubi OÜ, которым владеет еще одна Марина – Сеэрман. Последняя представляется в LinkedIn как замдиректора по продажам Coral Club Europe. «Это другая компания и другая Марина», — поясняет Марина Лягачова. И это действительно так, но контактные телефоны, указанные в годовых отчетах компаний обеих Марин, совпадают. Если позвонить по этому номеру, то отвечает Марина Лягачова.

Скриншот семинара Business Insights: Estonia and Finland.

Бизнес по системе «Исаак привел Иакова»

У Эрика Меграбяна тоже была компания в Эстонии – OÜ Wasserwelt . Сейчас ей владеет «серебряный мастер Coral Club» и дистрибьютор продукции марки с 2009 года Светлана Пальм. Но, если верить отчетности, деятельности компания не ведет, в отличие от другой фирмы Пальм – OÜ Healthclub с прошлогодним доходом от продаж в 39 000 евро. «Мы не продаем, мы даем консультации, – уточняет Пальм род занятий Healthclub. – Мы говорим о здоровье, профилактике. И тогда предлагаю, ну, определенные программы. Не обязательно именно Coral Club». На вопрос о Wasserwelt она отвечает, что купила фирму у Меграбяна. «Это не связано с Coral Club, это совершенно с другими вещами связано, – сказала она, отказавшись уточнить, впрочем, с какими именно. – Это наши с ним деловые отношения».

«Coral Club Эстонии – это яркий пример, как можно из другой страны прийти и завоевать страну, и развивать свою ветку в части международного бизнеса», – рассказывала Марина Лягачова на бизнес-вебинаре клуба. По ее словам, в развитие Coral Club в Эстонии большой вклад внесли дистрибьюторы из Латвии.

«Речь идет о фирме, рыночный спрос на которую в современном мире стремительно растет. Фирме, которая производит в этом секторе экономики большой ассортимент топ-продукции, соотношение качества и цены которых одно из наиболее выгодных, – рекламирует Coral Club Лууле Паккас. – Каждому присоединившемуся “ноль инвестиций”, “ноль риска” и “высокая рентабельность”! Бесплатная выучка и возможность стать профессионалом!»

Coral Club проводит и обучения, и клубные мероприятия, на которые продает билеты, а сетевой маркетинг ускоряет распространение продукции, к тому же в отличие от лекарств БАДам не приходится проходить жесткую систему исследований, чтобы доказать свою эффективность.

«Если это лекарственный препарат, то мы знаем, что в таблетке содержится конкретная дозировка действующего вещества, знаем его фармакокинетику, через какое время он будет всасываться в кишечнике, через сколько попадет в кровь, какая концентрация будет и так далее. А в случае БАДов мы можем быть уверены только в том, что они не содержат потенциально опасных веществ для употребления в пищу. Это все, что нужно доказать, чтобы попасть на полки магазинов. Но даже соответствие заявленной дозе никто не проверяет», – замечает доктор Савичева.

А в случае БАДов мы можем быть уверены только в том, что они не содержат потенциально опасных веществ для употребления в пищу. Это все, что нужно доказать, чтобы попасть на полки магазинов. Но даже соответствие заявленной дозе никто не проверяет. Евгения Савичева врач общей практики Confido

Неприятностей с законом распространители стремятся избежать. «В Эстонии, как и во всем Евросоюзе, пищевые добавки имеют свою регуляцию, поэтому некоторая продукция доступна только на сайте global.coral.club», – предупреждала на вебинаре Марина Сеэрман. Судя по сайту, продукция доставляется из Германии.

По данным Департамента продовольствия, который в Эстонии контролирует такого рода продукцию, общее количество пищевых добавок в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на треть. Главный специалист продовольственного отдела Продовольственного департамента Бригитте Салмус ранее признавалась в интервью Äripäev, что представление вводящей в заблуждение информации в этой сфере по-прежнему остается большой проблемой. В Эстонии зарегистрировано около 2000 фирм, торгующих БАДами, и надзор за ними теоретически возможен. Но у департамента связаны руки, если продукция распространяется через сайт, который принадлежит компании из третьей страны.

«Одна добавка никого еще ни от чего не вылечила, – напоминает врач превентивной медицины EnnetusMeditsiini Kliinik Сергей Саади. – У меня были пациенты, которые использовали продукцию Coral Club, я смотрел состав каких-то добавок, и он, ну, ничего более-менее. Но в случае серьезных жизнеугрожающих болезней БАД может быть только дополнительным компонентом. Нет научных доказательств, что добавки могут заменять лекарства или операцию».