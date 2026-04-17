17.04.26, 16:47 Иран сообщил об открытии Ормузского пролива Иран объявил, что открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца срока действия режима прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

«В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период действия перемирия», – написал он в соцсети X.

По словам Арагчи, суда могут следовать по согласованному маршруту, о котором ранее сообщала Организация портов и морского судоходства Ирана, передает «Медуза»

На заявление иранского министра отреагировал президент США Дональд Трамп. «Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов для полноценного прохода судов. Спасибо!» – написал он.

После начала боевых действий в конце февраля Иран объявил о закрытии пролива и начал наносить удары дронами и ракетами по танкерам, которые пытались пройти через него без разрешения иранских властей.

Тегеран также предупреждал судовладельцев, что главный фарватер Ормузского пролива может быть небезопасным из-за мин. При этом подтверждений того, что в проливе были установлены мины, не приводилось. Некоторые суда, в том числе нефтяные, иранские власти пропускали вдоль побережья страны за пошлину.

8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. Дональд Трамп называл немедленное открытие Ормузского пролива одним из условий соглашения, однако тогда этого не произошло. После этого США заявили, что будут блокировать проход судов в иранские порты.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжил тогда удары по Ливану, где действует проиранская группировка «Хезболла». Власти США заявляли, что прекращение огня на Ливан не распространяется. 16 апреля Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, а 10-дневное перемирие началось 17 апреля.