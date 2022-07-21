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Дарья Подгорная

21 июля 2022 в 12:58 Поделиться:









Что жители Эстонии думают о феминизме?

"Женский марш" в Таллинне в 2019 году Фото: Andres Putting, Postimees/Scanpix

Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.

Статья Дарьи Подгорной публикуется в рамках Летней школы журналистики, которая организована Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми ведомостями». На сайте dv.ee появилась рубрика «Молодые и деловые», в которой мы будем публиковать работы студентов школы.

Методика опроса

Мы опросили 15 человек в возрасте от 14 до 24 лет, из которых 8 женщин и 7 мужчин. Также опросили 7 человек в возрасте от 45 до 52, из которых 4 женщин и 3 мужчин. С каждым мы провели приватное интервью, в ходе которого задали несколько вопросов, призванные выявить отношение человека к феминизму.

Молодое поколение поддерживает идеи феминизма

Абсолютное большинство (13 человек) молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет считают, что феминизм необходим в наше время.

«Я считаю, что феминизм нужен в наше время, несмотря на то, что многим кажется, что все права уже есть, т.к. женщинам уже можно учиться и работать. Однако разное отношение, предрассудки и многое другое делают для женщин банальные вещи трудными или порой недостижимыми. В то время как мужчины даже не задумываются о проблемах неравноправия и им незнакомо гендерное осуждение», – говорит 24-летняя Лилиана.

Чаще именно молодые мужчины уточняли, что понимают феминизм как уравнивание прав мужчин и женщин, а не перестраивание мира в матриархат.

«Феминизм – движение по борьбе за равные права женщин и мужчин: равные зарплаты, законы, наказывающие домашнее насилие, возможность равного выбора профессий и т.д. В целом феминизм вызывает положительные эмоции, если речь идет не про радфем (радикальный феминизм – ред.)» – делится 24-летний Дмитрий.

«Радикальный феминизм» – течение феминизма, которое считается самым бескомпромиссным из всех. Главная задача радикальных феминисток – уничтожить патриархат, который, по их мнению, считается главной причиной дискриминации женщин.

Мы спросили девушку, которая поддерживает радикальный феминизм, могут ли мужчины быть феминистами.

«У меня радфем взгляды, а радикальный феминизм – полностью мейл-фри (свободен от мужчин – ред.). Если говорить о других течениях феминизма, то там мужчин чаще называют про-феминистами, но я считаю, что это только женское движение. Слова мужчин не имеют в нём абсолютно никакого веса», – высказывается 17-ти летняя представительница радикального феминизма Анна-Мария.

Старшее поколение тоже за феминизм, но не все понимают его суть

Некоторые (3 человека) респонденты, относящиеся к старшему поколению интерпретировали понятие феминизма, скорее, как желание женщин доминировать над мужчинами или даже унизить их. А самих феминисток они представляют мужеподобными.

«Феминизм – выдуманный термин, чтобы разделить что-то. Специалисты – что мужчины, что женщины – могут проявить себя и зарабатывать одинаково, и для чего феминизм придуман – непонятно. Чтобы скрыть свои недостатки? Или кого-то унизить?» – недоумевает 44-летний Руслан.

На вопрос, какой образ возникает в голове при слове «феминистка» 45-ти летняя Арина отвечает: «Как мужик. Без детей, без мужа!». Но сразу же добавляет: «Ну, необязательно, конечно, как мужик».

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«К своему стыду, под влиянием общества у меня визуальный образ создался смурной женщины в деловом костюме и с насупленными бровями». – рассказывает о своих ассоциациях 49-ти летняя Оксана. – «Это неправильно, потому что феминистка – это просто женщина, которая хочет иметь возможность работать, учиться, получать достойную оплату за свой труд, не чувствовать себя ущербной и уж точно никогда не слышать фразу: «Женщина тоже человек!»

По данным Департамента статистики, в 2021 году в Эстонии женщины зарабатывали в среднем на 15,6% меньше мужчин. Мы сообщили эту информацию респондентам и попросили ее прокомментировать. Некоторые скептически отнеслись к статистике.

«Вряд ли женщина будет получать меньше, чем мужчина на рабочем месте. Я не доверяю данным Департамента статистики,» – сообщил 52-летний Владислав.

Однако большинство (как молодых, так и старшего возраста) посчитали такое положение дел несправедливым. «Для меня это мерзко и непонятно. Мы все люди, стараемся и работаем одинаково. И получается, кто-то должен получать меньше денег только из-за того, что у него другой пол?» – с удивлением спрашивает 14-ти летний Иван.