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    Merko Ehitus выплатит 17,7 млн евро дивидендов

    Председатель правления Merko Ehitus Андрес Тринк (слева).Фото: Andras Kralla

    Акционеры строительного концерна Merko Ehitus утвердили выплату дивидендов в размере 1 евро на акцию. Всего будет выплачено 17,7 млн евро, пишет Äripäev.

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    Список получателей дивидендов будет утвержден 3 июня, выплаты будут произведены 17 июня. При нынешней цене акций Merko в 16,5 евро дивидендная доходность составляет 6%.
    Кроме того, акционеры одобрили увеличение количества членов совета концерна до 6 человек до 6 мая 2023 года. В качестве нового члена правления была назначена Кристина Сиймар, срок полномочий которой продлится с 6 мая 2022 г. по 2 мая 2025 г., т.е. три года.
    Председатель правления Merko Ehitus Андрес Тринк также рассказал о результатах прошедшего года и дал обзор будущих перспектив и основных рисков. По его словам, в настоящее время компания фокусируется на внутреннем рынке и не планирует расширяться в другие страны. Оборот за прошлый год побил рекорд компании, а полученная чистая прибыль уступила лишь результату за 2008 год.
    В дальнейшем концерн планирует сосредоточиться на увеличении рентабельности и прибыли. Всего в развитие квартирной собственности было инвестировано почти 87 миллионов евро, т.е. во всех странах, где Merko Ehitus ведет деятельность, в этом году может быть начато строительство до 8000 квартир.
    Объем заключенных в прошлом году строительных контрактов составил 288 млн евро, при заключении новых контрактов компания будет контролировать соотношение риска и доходности, сообщил Тринк. Он считает, что в этом году строительная активность не покажет существенного роста, и произойдет адаптация к новым ценовым уровням.
    Самые большие проблемы в текущем году связаны с проблемами с поставками и ростом цен на сырье, а также с геополитическими рисками, добавил Тринк.
    Активность на рынке новых квартир в прошлом году была высокой, и объемы вернулись к докризисным. По словам Тринка, в будущем на рынок недвижимости может повлиять тот факт, что рост цен опережает рост заработной платы и люди ждут, пока рынок жилья успокоится. Спрос могут снизить также рост инфляции и меры Центральных банков.

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