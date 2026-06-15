Назад Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, после которого впервые выступит новый глава центробанка Кевин Уорш.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.