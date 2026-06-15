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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, после которого впервые выступит новый глава центробанка Кевин Уорш.
Новый глава ФРС Кевин Уорш (на фото) впервые выйдет к инвесторам в среду после заседания по денежно-кредитной политике.
  • Новый глава ФРС Кевин Уорш (на фото) впервые выйдет к инвесторам в среду после заседания по денежно-кредитной политике.
  • Foto: SIPA/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.
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