Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, после которого впервые выступит новый глава центробанка Кевин Уорш.
Решение, которое сделает жилищные и бизнес‑кредиты дороже, должно сдержать ускорение инфляции на фоне энергетического кризиса и было ожидаемым. Сейчас инвесторы ловят любые сигналы о возможных будущих шагах регуляторов.
Отражающий динамику технологического сектора сводный индекс Nasdaq к концу дня просел на 1,98%, хотя в начале торгов снижение было более умеренным. Широкий индекс S&P 500 отступил примерно на 1,61%, а промышленный индекс Dow Jones к завершению торгового дня потерял 1,87% своей стоимости.
Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает: если двигаться прежним курсом, госдолг Эстонии пойдет по неустойчивой траектории. Кроме того, МВФ предлагает усилить роль налога на прибыль предприятий и расширить земельный налог.
Европейский центральный банк готов в июле снова повысить процентные ставки, если этого потребует влияние войны с Ираном, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель, входящий в круг лиц, принимающих решения.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.