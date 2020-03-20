Государство опять крадет мою пенсию

Главная черта успешного инвестора - хладнокровие, но в свете последней инициативы правительства сохранять спокойствие совершенно невозможно. Предложение повторить поведенческую модель прошлого кризиса и приостановить выплаты во 2 пенсионную ступень на 1,5 года можно смело назвать апофеозом абсурда. Поступок достойный ежегодно присуждаемого титула "враг налогоплательщиков" (этот титул присуждает Эстонский союз налогоплательщиков с 1999 года). Почему?