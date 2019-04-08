Источник: Россия предъявит Эстонии трехмиллионное требование за сход вагонов под Омском

По данным Äripäev, Российские железные дороги хотят востребовать у Эстонии 3 миллиона евро в качестве возмещения ущерба за сход железнодорожного состава под Омском в ноябре прошлого года.

Глава Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ. Фото: Liis Treimann/ Postimees/ Scanpix

Одной из причин железнодорожной аварии российские специалисты называют поломку колёсных пар вагона, прошедшего ремонт в тапаских депо эстонской госкомпании Operail.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Россия требует от Эстонии около трех миллионов евро в качестве компенсации ущерба.

По словам руководителя Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, требования в компанию не поступало. То же самое сказал и член правления госкомпании Operail Рауль Тоомсалу.

«У меня еще нет такой информации. Я не могу сейчас это прокомментировать», - сказал Лайдвеэ в четверг вечером и попросил отправить письменные вопросы, на которые он смог бы ответить в пятницу.

В пятницу коммуникационный отдел Eesti Raudtee сообщил, что к ним требования не поступало. Глава Operail Тоомсалу вновь сказал, что требования нет, и соответствующем решении со стороны России он не знает.

Владелец Spacecom Олег Осиновский, чьи вагоны также пострадали в происшествии, прокомментировал, что трехмиллионное требование, по его оценке, по госкомпании не ударит.

Большая часть ущерба (около 2,4 млн евро) касается повреждения грузов Министерства обороны России. Для выяснения обстоятельств случившегося в России было начато уголовное дело, результаты которого выяснятся в следующем месяце.

24 декабря в Москве состоялось заседание комиссии по расследованию инцидента, где присутствовали глава Operail Рауль Тоомсалу и директор по безопасности госкомпании Иван Каппанен. По данным Äripäev, РЖД осталась при мнении, что в происшествии виновата эстонская сторона. Эстонская делегация считает, что проблема заключается в состоянии российской инфраструктуры.

По словам источника Äripäev, обвинение РЖД, по сути, означает требование о возмещении ущерба. Однако Тоомсалу отрицает, что на встрече говорили о денежном требовании. Насколько известно изданию, эстонская делегация предложила привлечь к переговорам независимого эксперта из Беларуси. Тоомсалу отказался комментировать эту тему, а Лайдвеэ опроверг информацию.

«Мы ждем документов с результатами расследования, и после этого будем смотреть, есть ли необходимость в возможной экспертизе», - сказал Лайдвеэ.