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    Количество сделок с недвижимостью в Таллинне снижается

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    В августе в Таллинне была совершена 931 сделка с недвижимостью, что на 10% меньше, чем в июле. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице за месяц снизилась на 1,3% до 2 301 евро, пишут Kinnisvarauudised.

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