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dv.ee

30 ноября 2021 в 13:01 Поделиться:









Рядом с перекрестком Вяо построят технопарк за 20 млн евро

Развязка Вяо. Фото: Yellow Studio

Девелопер недвижимости Favorte начал возведение технопарка Вяо рядом с только что построенной транспортной развязкой Вяо. Общая сумма инвестиций составляет 20 миллионов евро, сообщает компания в пресс-релизе.

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«Мы построим на территории технопарка Вяо, площадью в 5.5 гектаров, шесть бизнес-зданий общей площадью в 21 300 м2», - прокомментировал менеджер по продажам Favorte Иво Таммеару. Здания состоят из складских, производственных, офисных и представительских помещений. По словам Таммеару, подобное сосредоточение всей деятельности предприятия позволит существенно снизить логистические и вспомогательные расходы, а также сэкономит много времени.

Городская среда, непосредственно окружающая технопарк Вяо, также будет улучшена: будет построена одна из крупнейших и максимально оснащенных автозаправочных станций для легковых и грузовых автомобилей в Эстонии, более трех километров пешеходных и велосипедных дорожек и «умная» парковка для грузовиков и кемперов.

По словам руководителя проектов Favorte Мадиса Леття, перекресток Вяо - это один из крупнейших дорожных проектов в Эстонии: «Если сейчас по данным Транспортного департамента в день перекресток Вяо пересекает около 49 000 автомобилей в сутки, то благодаря реконструкции предполагается, что цифра возрастет до 60 000 автомобилей в сутки».

Он добавляет, что в дополнение к готовности развязки Вяо, начато обновление и других прилегающих дорожных объектов: «Сейчас идет планирование продления Раху теэ, актуальна также и реконструкция Петербургского шоссе. Также в течение следующего года будут начаты работы на Старо-Нарвском шоссе, на перекрестке Саха-Лоо теэ, что позволит улучшить доступ к Маарду и порту Мууга».

«На сегодняшний день мы заключили договор с TREV-2 Grupp AS на строительство дорог, необходимых для функционирования технопарка, а также для двух бизнес-зданий выдано разрешение на строительство. Завершение строительства первого здания запланировано на лето 2023 года», - сказал менеджер по продажам Favorte.