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    Circle K и Enefit Volt расширяют сеть станций зарядки для электромобилей

    Компании Circle K и Enefit Volt собираются удвоить количество совместных станций зарядки для электромобилей, передает rus.err.ee.

    Зарядная станция для электромобилей (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Универсальные станции сверхскоростной зарядки электромобилей планируется открыть на заправках в Кристийне (мощностью до 150 кВт) и Хальяла (до 320 кВТ), информирует rus.err.ee.
    Кроме того, на Петербури теэ в Таллинне, а также в Юри появятся станции быстрой зарядки - в перспективе их планируют заменить на сверхскоростные.
    На сегодня у компании Circle K в Эстонии насчитывается более 79 станций обслуживания - восемь из них оборудованы устройствами для зарядки электромобилей.
    Наиболее мощные станции зарядки (350 кВт) расположены в Хяэдемеэсте и Мярьямаа, станции быстрой зарядки мощностью (150 кВт) находятся в Таллинне в Лаагри, Ыйсмяэ и Ярве.

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