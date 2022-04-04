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dv.ee

4 апреля 2022 в 6:02 Поделиться:









Circle K и Enefit Volt расширяют сеть станций зарядки для электромобилей

Компании Circle K и Enefit Volt собираются удвоить количество совместных станций зарядки для электромобилей, передает rus.err.ee.

Зарядная станция для электромобилей (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

Универсальные станции сверхскоростной зарядки электромобилей планируется открыть на заправках в Кристийне (мощностью до 150 кВт) и Хальяла (до 320 кВТ), информирует rus.err.ee

Кроме того, на Петербури теэ в Таллинне, а также в Юри появятся станции быстрой зарядки - в перспективе их планируют заменить на сверхскоростные.

На сегодня у компании Circle K в Эстонии насчитывается более 79 станций обслуживания - восемь из них оборудованы устройствами для зарядки электромобилей.

Наиболее мощные станции зарядки (350 кВт) расположены в Хяэдемеэсте и Мярьямаа, станции быстрой зарядки мощностью (150 кВт) находятся в Таллинне в Лаагри, Ыйсмяэ и Ярве.