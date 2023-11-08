Брюссель рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой

Большая реформа водоснабжения затронет Ида-Вирумаа: что изменится?

Из поселка Ольгино видны девятиэтажки Нарвы, но за воду его жители платят в 2,5 раза больше, чем в городе. А если бы не субсидия, тарифы бы различались в пять раз. Реформа водоканалов должна будет покончить с этим неравенством.

Из поселка Ольгино видны девятиэтажки Нарвы, но за воду его жители платят в 2,5 раза больше, чем в городе. А если бы не субсидия, тарифы бы различались в пять раз. Реформа водоканалов должна будет покончить с этим неравенством.