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Николай Андреев

13 января 2024 в 6:00









Больше всего вырос эстонский экспорт в Сингапур: что туда продают?

Промзона VKG в Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото. Фото: Николай Андреев

Сланец считается неэкологичным сырьем, от которого Эстония в будущем планирует отказаться, в то же время статистика говорит о том, что эстонские предприятия до сих пор успешно его экспортируют.

В последнем экономическом отчете Департамента статистики за ноябрь сообщается, что падает и экспорт, и импорт Эстонии. Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что больше всего – на 141 миллион евро – снизился экспорт из Эстонии минеральной продукции и электроэнергии.

Но при этом, в целом по экономике, по словам аналитика, больше всего вырос экспорт товаров в Сингапур (на 30 миллионов евро), куда экспортировали больше минеральной продукции, включая сланцевое масло.

Сланцевое масло в Эстонии производят Enefit Power под Нарвой, Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве и принадлежащий Alexela завод Kiviõli Keemiatööstus в городе Кивиыли. В июле прошлого года ERR сообщал , что все три предприятия рассчитывают в 2023-м произвести рекордное количество сланцевого масла, но точных данных по итогам прошлого года в базе данных Департамента статистики пока нет.

Почти все сланцевое масло в Эстонии традиционно идет на экспорт, рассказал ДВ Калле Пирк, руководитель Центра компетенций по сланцу в Вирумааском колледже TalTech. Одним из преимуществ сланцевого масла по сравнению с нефтяными топливами, по его словам, является более низкое содержание соединений серы.

Руководитель VKG по коммуникациям Ирина Боенко рассказала, что напрямую компания не экспортирует в Сингапур, но ее продукция туда отправляется:

«Основной продукцией Viru Keemia Grupp является сланцевое масло, которое используется в качестве добавки к судовому топливу. Более 90% произведенной нами продукции уходит на экспорт. Мы продаем сланцевое масло на глобальном рынке напрямую крупным международным компаниям. Нашим клиентам мы отгружаем сланцевое масло в Силламяэский порт, откуда дальше оно отправляется в пункт назначения, указанный покупателем. Это могут быть европейские порты Антверпен и Роттердам, или же Сингапур. Последний является одним из крупнейшим в мире бункеровочных хабов, поэтому его значимость и роль высокая».

Другими словами, Сингапур – одна из крупнейших в мире «заправок» для кораблей. В прошлом году продажи судового топлива там росли , при этом почти две трети проданного топлива составляло низкосернистое судовое топливо.