Больше всего вырос эстонский экспорт в Сингапур: что туда продают?
Промзона VKG в Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.Фото: Николай Андреев
Сланец считается неэкологичным сырьем, от которого Эстония в будущем планирует отказаться, в то же время статистика говорит о том, что эстонские предприятия до сих пор успешно его экспортируют.
В последнем экономическом отчете Департамента статистики за ноябрь сообщается, что падает и экспорт, и импорт Эстонии. Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что больше всего – на 141 миллион евро – снизился экспорт из Эстонии минеральной продукции и электроэнергии.
Но при этом, в целом по экономике, по словам аналитика, больше всего вырос экспорт товаров в Сингапур (на 30 миллионов евро), куда экспортировали больше минеральной продукции, включая сланцевое масло.
Сланцевое масло в Эстонии производят Enefit Power под Нарвой, Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве и принадлежащий Alexela завод Kiviõli Keemiatööstus в городе Кивиыли. В июле прошлого года ERR сообщал
, что все три предприятия рассчитывают в 2023-м произвести рекордное количество сланцевого масла, но точных данных по итогам прошлого года в базе данных Департамента статистики пока нет.
Почти все сланцевое масло в Эстонии традиционно идет на экспорт, рассказал ДВ Калле Пирк, руководитель Центра компетенций по сланцу в Вирумааском колледже TalTech. Одним из преимуществ сланцевого масла по сравнению с нефтяными топливами, по его словам, является более низкое содержание соединений серы.
Руководитель VKG по коммуникациям Ирина Боенко рассказала, что напрямую компания не экспортирует в Сингапур, но ее продукция туда отправляется:
«Основной продукцией Viru Keemia Grupp является сланцевое масло, которое используется в качестве добавки к судовому топливу. Более 90% произведенной нами продукции уходит на экспорт. Мы продаем сланцевое масло на глобальном рынке напрямую крупным международным компаниям. Нашим клиентам мы отгружаем сланцевое масло в Силламяэский порт, откуда дальше оно отправляется в пункт назначения, указанный покупателем. Это могут быть европейские порты Антверпен и Роттердам, или же Сингапур. Последний является одним из крупнейшим в мире бункеровочных хабов, поэтому его значимость и роль высокая».
Другими словами, Сингапур – одна из крупнейших в мире «заправок» для кораблей. В прошлом году продажи судового топлива там росли
, при этом почти две трети проданного топлива составляло низкосернистое судовое топливо.
По данным Департамента статистики, экспорт сланцевого масла из Эстонии с 2000 года, когда было экспортировано 123 000 тонн, непрерывно рос в течение 19 лет. В последние годы экспорт сланцевого масла колеблется от 1 млн до 1,2 млн тонн в год.
Объем добычи сланца в Эстонии сильно колеблется, но с начала 2000-х годов была заметна тенденция к постепенному росту. Пик добычи за последние 30 лет приходился на 2017-18 годы, когда добывалось, соответственно 21,6 и 21,9 млн тонн в год. Затем добыча падала до 11,7 млн тонн в 2021 году, после чего снова начала расти – в 2022 году в Эстонии добыли 14 млн тонн сланца.
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