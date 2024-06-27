Страны Балтии и Польша хотят построить линию обороны вдоль границы с РФ. На это потребуется более 2 млрд евро
Граница между Нарвой и Ивангородом. Фото архивное. Фото: Liis Treimann
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Беларусью.
Оценочная стоимость строительства подобного ограждения — 2 миллиарда 670 миллионов долларов, передает rus.err.ee.
Письмо с этим предложением упомянутые страны направили председателю Евросоюза.
«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз. Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters.
По мнению лидеров четырех стран, проекту по защите блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансирование всех членов организации.
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