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dv.ee

27 июня 2024 в 10:50









Страны Балтии и Польша хотят построить линию обороны вдоль границы с РФ. На это потребуется более 2 млрд евро

Граница между Нарвой и Ивангородом. Фото архивное. Фото: Liis Treimann

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Беларусью.

Оценочная стоимость строительства подобного ограждения — 2 миллиарда 670 миллионов долларов, передает rus.err.ee.

Письмо с этим предложением упомянутые страны направили председателю Евросоюза.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз. Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters.

По мнению лидеров четырех стран, проекту по защите блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансирование всех членов организации.