Назад 15.01.25, 17:09 Что будет с нефтью в 2025 году? Прогноз Международного энергетического агентства В прошлом году мир потребил больше нефти, чем ожидалось, однако прогноз спроса на 2025 год пересмотрен в меньшую сторону. На этих противоречивых данных котировки нефти умеренно растут.

Потребление нефти будет расти, но меньше, чем прогнозировали ранее. Foto: Scanpix

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырос на 935 тыс. баррелей в сутки, что выше, чем прогнозировалось в декабре, констатирует Международное энергетическое агентство (IEA) в новом отчете . Аналитики повысили оценку роста спроса на 92 тысяч баррелей в сутки: «Глобальный спрос на нефть вырос сезонно в четвертом квартале 2024 года, показав устойчивый годовой рост в 1,5 млн баррелей в сутки – это самый высокий уровень с четвертого квартала 2023 года». Росту потребления нефти способствовало снижение цены и холодная погода в Северном полушарии.

Однако прогноз на наступивший год пересмотрен в сторону уменьшения. Миру понадобится не 1,08 млн баррелей в сутки, а лишь 1,055 млн баррелей. Китай продемонстрировал скромный рост в годовом исчислении в ноябре, и последние данные по Саудовской Аравии, Бразилии и Индии оказались ниже ожиданий.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) тоже ожидает спроса на уровне 105,2 млн баррелей в сутки, сообщается в ее ежемесячном обзоре . Картель ожидает роста в 2026 году – до 106,63 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков ОПЕК, главными драйверами роста спроса станут страны, не входящие в ОЭСР, как в 2025 году, так и в 2026 году. Основное увеличение обеспечат Китай и Индия, а также ряд стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Эти же регионы поддержат спрос и в 2026 году.

«Рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивой активностью автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок и со стороны автомобилей, работающих на дизтопливе. Кроме того, вклад внесет рост активности в промышленном, строительном и АПК секторах стран не-ОЭСР», – говорится в обзоре.

Рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки. доклад IAE

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