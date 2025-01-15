Что будет с нефтью в 2025 году? Прогноз Международного энергетического агентства

В прошлом году мир потребил больше нефти, чем ожидалось, однако прогноз спроса на 2025 год пересмотрен в меньшую сторону. На этих противоречивых данных котировки нефти умеренно растут.
- Потребление нефти будет расти, но меньше, чем прогнозировали ранее. Foto: Scanpix
Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырос на 935 тыс. баррелей в сутки, что выше, чем прогнозировалось в декабре, констатирует Международное энергетическое агентство (IEA) в новом отчете
. Аналитики повысили оценку роста спроса на 92 тысяч баррелей в сутки: «Глобальный спрос на нефть вырос сезонно в четвертом квартале 2024 года, показав устойчивый годовой рост в 1,5 млн баррелей в сутки – это самый высокий уровень с четвертого квартала 2023 года». Росту потребления нефти способствовало снижение цены и холодная погода в Северном полушарии.
Однако прогноз на наступивший год пересмотрен в сторону уменьшения. Миру понадобится не 1,08 млн баррелей в сутки, а лишь 1,055 млн баррелей. Китай продемонстрировал скромный рост в годовом исчислении в ноябре, и последние данные по Саудовской Аравии, Бразилии и Индии оказались ниже ожиданий.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) тоже ожидает спроса на уровне 105,2 млн баррелей в сутки, сообщается в ее ежемесячном обзоре
. Картель ожидает роста в 2026 году – до 106,63 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков ОПЕК, главными драйверами роста спроса станут страны, не входящие в ОЭСР, как в 2025 году, так и в 2026 году. Основное увеличение обеспечат Китай и Индия, а также ряд стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Эти же регионы поддержат спрос и в 2026 году.
«Рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивой активностью автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок и со стороны автомобилей, работающих на дизтопливе. Кроме того, вклад внесет рост активности в промышленном, строительном и АПК секторах стран не-ОЭСР», – говорится в обзоре.
Рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки.
Что поменяют санкции
Новые масштабные санкции США против России, объявленные 10 января, могут повлиять на потоки поставок нефти, пишет IEA. Китай уже отказывается принимать в порты танкеры теневого флота. Все это еще больше усложняет логистику торговли нефтью и нефтепродуктами из России. Но экспорт на нетеневых танкерах остается легальным, если нефть продана ниже «потолка».
Вероятно, администрация США также продолжит занимать жесткую позицию в отношении экспорта иранской нефти. 19 декабря США расширили санкции в отношении судов, перевозящих треть всего иранского экспорта.
Цены на нефть в начале января превысили $80 за баррель, чему способствовали ужесточение санкций в отношении российской и иранской нефти, а также похолодание в США, Канаде, Европе, России, Китае и Японии. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли четырехмесячного максимума в $81/баррель к середине января, что на $8/баррель выше, чем месяц назад.
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