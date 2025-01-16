Рост цен на 200%! Департамент конкуренции проверит деятельность Imatra Elekter AS

Департамент конкуренции начал процедуру проверки обоснованности затрат новых амперных тарифов Imatra Elekter AS, которые будут введены с 1 февраля, и направило оператору сетевой компании на предоставление уточняющих данных, пишет Rus.Delfi.
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В сетевой компании Imatra Elekter AS, которая действует в волости Виймси и Ляэнемаа, в начале января сообщили, что с 1 февраля этого года цена ампера, на основе которой в определенной зоне рассчитывается плата за подключение и изменение условий при подключении к сети и увеличении номинала предохранителя, повысится с нынешних 92,72 евро до 315,36 евро (включая налог с оборота), что составляет рост в 240%.
«Новые цены ампера будут применяться к предложениям о подключении, сделанным на основании ходатайств о подключении, которые приняты с 1 февраля 2025 года. Предложения о подключении, которые сделаны на основании ходатайств о подключении, принятых до этой даты, составляются с учетом действующих в настоящее время цен ампера», – говорится на сайте Imatra Elekter AS.
В отличие от платы за сетевое обслуживание, которая, согласно пункту 1 статьи 73 Закона о рынке электроэнергии, должна предварительно согласовываться с Департаментом конкуренции, действующее законодательство не предусматривает такого согласования для платы за подключение.
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