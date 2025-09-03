Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%295,37
  • OMX Riga−0,11%919,92
  • OMX Tallinn−0,11%2 005,21
  • OMX Vilnius0,9%1 236,89
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,00%9 177,82
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,76
  • 04.09.25, 06:00

Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»

Этим летом эстонская компания EfTEN завершила реновацию советского жилого дома на окраине Риги, в микрорайоне Кенгарагс. По итогу обновления, инвестиционная фирма получила 102 арендные квартиры по цене в 1900 евро за квадратный метр, ниже рыночной стоимости аналогичного жилья. Можно ли повторить такой опыт в Эстонии?
Кристьян Тамла, управляющий директор EfTEN Capital AS.
  • Кристьян Тамла, управляющий директор EfTEN Capital AS.
  • Foto: Рауль Меэ
Советскую двенадцатиэтажку в Кенгарагсе инвестиционная компания EfTEN приобрела за 2,75 млн евро два года назад, летом 2023 года. «Уникальность здания заключалась в том, что оно принадлежало одному владельцу. Обычно многоквартирные дома разделены на квартиры в собственности и принадлежат десяткам, если не сотням владельцев, поэтому покупка всего дома целиком фактически невозможна», – разъясняет Кристьян Тамла, управляющий директор EfTEN Capital AS. После реконструкции здание станет арендным домом, снять жилье в нем можно на год и более. Парковочные места и кладовки сдаются в аренду за дополнительную плату.
По словам Тамла, конечная стоимость квадратного метра в доме по итогам реконструкции с учетом стоимости выкупа и произведенных работ составила порядка 1900 евро. В обновленном доме – 102 квартиры. «Даже с учетом сравнительно низких цен на недвижимость в Риге это заметно дешевле, чем новые проекты на рынке», – признается он.
Цена квадратного метра жилья в необновленном советском типовом доме в Риге, по данным Arco Real Estate, в июле 2025 года составляла 862 евро. Абсолютного максимума цены на советское жилье в Риге достигали 1 июня 2007 года – 1620 EUR/м². В то же время цены на новостройки сегодня значительно выше даже этого рекордного показателя — в среднем порядка 2300 EUR/м² и 3500 EUR/м² для проектов в центре латвийской столицы.
Сдача в аренду первых квартир в доме началась в сентябре, на следующей неделе ожидается заселение первых жильцов. Еще до окончания строительных работ в здании было забронировано порядка 30% квартир, говорят в EfTEN.

Неповторимый результат
Проект реновации советского жилого дома на окраине Риги, в микрорайоне Кенгарагс от EfTEN.
  • Проект реновации советского жилого дома на окраине Риги, в микрорайоне Кенгарагс от EfTEN.
  • Foto: EfTEN Living
«Рижский рынок недвижимости сложнее по сравнению с другими столицами Балтии. В отличие от Таллинна и Вильнюса, население Риги продолжает сокращаться. К тому же транспортные связи между центром и окраинами по времени сопоставимы скорее с западноевропейскими мегаполисами на несколько миллионов жителей. Все это необходимо учитывать при инвестициях в недвижимость Риги, – рассуждает Тамла о возможности масштабирования подобного подхода на другие советские кварталы. – Если в Таллинне большинство советских многоквартирных домов уже отремонтировано при поддержке госпрограмм, то в Риге и Вильнюсе это явление практически не встречается. Поэтому жилые районы, сравнимые с “горами” Таллинна, в Риге и Вильнюсе выглядят куда более запущенными».
По его словам, коммерческая модель арендных домов возможна только при достаточном спросе на квартиры, а потому привлекательными для инвестиций в них могут быть сегодня Таллинн и отчасти Тарту, благодаря университету.
«В Латвии и Литве ситуация схожая: за пределами столицы для формирования спроса на аренду необходимы дополнительные факторы. Так, например, дом EfTEN в Каунасе расположен рядом с медицинским университетом и кампусом, что создает дополнительный спрос со стороны студентов и преподавателей по обмену», – отмечает управляющий директор EfTEN.
