Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении

Foto: Andras Kralla
Год назад, 27 сентября, Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев.
