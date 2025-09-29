Назад 29.09.25, 11:59 Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении Государственный суд отказался принять к рассмотрению жалобы адвокатов и прокуратуры по делу Майлис Репс, в результате чего вступил в силу обвинительный приговор окружного суда.

Майлис Репс признали виновной по обвинениям в мошенничестве и присвоении. Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на 1 год и 5 месяцев.

Foto: Andras Kralla

Год назад, 27 сентября, Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев.