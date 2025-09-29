Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,52%289,2
  • OMX Riga−0,25%910,41
  • OMX Tallinn−0,87%1 917,09
  • OMX Vilnius0,15%1 237,55
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,47%9 328,14
  • Nikkei 225−0,69%45 043,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,38
  29.09.25, 11:59

Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении

Государственный суд отказался принять к рассмотрению жалобы адвокатов и прокуратуры по делу Майлис Репс, в результате чего вступил в силу обвинительный приговор окружного суда.
Майлис Репс признали виновной по обвинениям в мошенничестве и присвоении. Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на 1 год и 5 месяцев.
  • Foto: Andras Kralla
Год назад, 27 сентября, Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев.
Похожие статьи

Новости
  30.06.25, 10:26
Госпрокуратура подала кассацию в Госсуд по делу Майлис Репс
Государственная прокуратура просит высшую судебную инстанцию дать оценку двум эпизодам, по которым окружной суд признал Майлис Репс полностью или частично невиновной, сообщила прокуратура.
Новости
  04.06.25, 17:04
Окружной суд частично оправдал Майлис Репс
Таллиннский окружной суд увеличил сумму, которую Майлис Репс обязана выплатить в пользу государства в качестве компенсации ущерба, но оправдал по некоторым эпизодам обвинения.
Новости
  27.09.24, 10:59
Суд признал Майлис Репс виновной
Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев, пишет ERR.
Новости
  16.04.24, 09:38
Судебный процесс Майлис Репс близится к финишу
Судебный процесс по уголовному делу обвиняемой в присвоении и мошенничестве бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) вышел на финишную прямую, передает rus.err.ee.
