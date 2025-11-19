В США проголосовали за раскрытие «файлов Эпштейна»

Палата представителей США во вторник почти единогласно проголосовала за публикацию всех несекретных материалов из дела осужденного педофила, финансиста и бывшего приятеля Дональда Трампа Джеффри Эпштейна, с которым, по словам президента США, он порвал отношения в начале 2000-х, за два года до первого ареста Эпштейна.
Вскоре после этого лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер предложил принять законопроект без обсуждения на основе единогласного согласия. Возражений действительно никто из сенаторов не высказал, и законопроект был тем самым принят. Теперь он отправляется к Трампу, у которого остается право вето, пишет Русская служба Би-би-си.
Если президент не воспользуется правом вето или если Конгресс преодолеет его, Минюст США будет обязан обнародовать все несекретные материалы, документы, переписку и данные расследований.
В эти выходные Дональд Трамп призвал конгрессменов-республиканцев проголосовать за этот закон, заявив, что ему нечего скрывать. При этом у президента достаточно полномочий для того, чтобы обнародовать любые документы администрации; специальный закон для этого не требуется, и его авторы написали его для того, чтобы обязать Трампа раскрыть эти материалы.
Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, несмотря на это, во вторник после голосования заявил, что Дональд Трамп «паникует и пытается остановить наше расследование».
На прошлой неделе конгрессмены-демократы опубликовали три цепочки электронных писем, в том числе переписку между Эпштейном и его давней соратницей Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок за торговлю людьми в сексуальных целях. В некоторых письмах упоминается Трамп, но свидетельств, что он причастен к каким-либо преступлениям, там нет.
