Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,38%293,11
  • OMX Riga0,41%914,55
  • OMX Tallinn−0,01%1 911,43
  • OMX Vilnius−0,44%1 262,07
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 1000,4%9 391,86
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,35
  • OMX Baltic−0,38%293,11
  • OMX Riga0,41%914,55
  • OMX Tallinn−0,01%1 911,43
  • OMX Vilnius−0,44%1 262,07
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 1000,4%9 391,86
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,35
  • 20.10.25, 13:17

Кармен Йоллер: Таллинн не сильно заботился о реновации больниц

По мнению министра социальных дел Кармен Йоллер, Таллинн недостаточно думал о реновации столичных больниц и слишком мало взаимодействовал с Министерством социальных дел в вопросе организации всей больничной сети. Она надеется, что в 2025 году это изменится.
По мнению министра социальных дел Кармен Йоллер (слева), организация сети больниц в Таллинне — дело государственной важности и должно осуществляться совместно с Министерством социальных дел и городом.
  • По мнению министра социальных дел Кармен Йоллер (слева), организация сети больниц в Таллинне — дело государственной важности и должно осуществляться совместно с Министерством социальных дел и городом.
  • Foto: Лийз Трейманн
«Когда я еще была одним из руководителей Союза семейных врачей, мы очень четко видели, что если самоуправление было заинтересовано в том, чтобы были семейные врачи, то в этом самоуправлении они были. То же самое с больницами: в тех самоуправлениях, где заботились о больницах, они были в лучшем состоянии. Таллинн со своими больницами особенно ничего не предпринял (хотя частично они все же реновированы)», — говорит Йоллер.
По словам министра, Таллинн — слишком важный город (в нем живет треть населения страны – ред), чтобы рассматривать его систему больниц отдельно от общегосударственной. Она убеждена, что всю систему мэрия должна выстраивать совместно с Министерством социальных дел.
«Поскольку Таллинн объединил две больницы, я бы предпочла, чтобы после формирования коалиции они в конце года пришли ко мне, и мы могли бы обсудить, как больницы должны работать. Готовы обсуждать любые варианты, и это для нас очень важно. До этого я сама ходила встречаться с мэром, но поскольку планам и идеям тогда не хватало ясности и конкретики, я не могла ничего с этим сделать дальше», — рассказывает Йоллер.

Статья продолжается после рекламы

«Существует три уровня больниц, — объясняет политик. — Второй уровень – это центральная больница, третий – региональная. Мне кажется, что в Таллинне могла бы быть одна центральная и одна региональная больница. Потому что когда я жила в Тарту, у нас была лишь региональная Tartu Ülikooli Kliinikum, и промежуточного звена не хватало. Более того, в какой-то момент Kliinikum начала выполнять функции центральной больницы».
«Но все это необходимо обсуждать с местными властями – без них решения не принять. С учетом того, что работников здравоохранения не хватает, и ресурсов мало, то очевидно, что некоторые услуги необходимо централизовать, а другие – сделать доступнее людям. В конце года мы сможем обо всем этом говорить более предметно», — говорит Йоллер.
Одна из проблем Таллинна — долгие ожидания в ЭМО. По мнению министра, их можно сократить, если наладить коммуникацию с врачами и пациентами.
«Во-первых, люди должны очень четко понимать, какую помощь они могут получить в ЭМО, а какую – нет. Многие не осознают, что врачи там натренированы, чтобы спасать людей, находящихся в тяжелом состоянии, и они могут не разбираться в том, как лечить обычные повседневные болячки. Специалисты натренированы принимать быстрые решения — и не факт, что это будет полезно для тех, кто не находится в критическом состоянии», — говорит она.
«К тому же, если человек обратился в ЭМО, это еще не значит, что он быстрее попадет к врачу. Чтобы сократить время ожидания, мы вводим электронные консультации: они позволяют семейному врачу проинформировать специалиста о состоянии здоровья пациента, и тогда будет возможно распределить: те, кому нужна быстрая помощь, получат ее быстрее, остальные – медленнее. Мы общаемся с ЭМО по этому вопросу, и тоже ожидаем совместных решений к концу года», — добавила Йоллер.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 22.08.25, 14:49
Касса здоровья планирует сократить дефицит на 70 млн евро
Совет Кассы здоровья одобрил план финансирования на ближайшие четыре года, согласно которому ежегодный дефицит будет составлять 100 млн евро вместо 170 млн.
Новости
  • 01.10.25, 11:29
Федеральное правительство США приостановило работу
Административно-бюджетное управление Белого дома выпустило меморандум, в котором подтвердило остановку работы федерального правительства и обвинило в нем демократов, пишет DW.
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
Äripäev объявил тройку лидеров ТОПа ида-вируских предприятий. Победитель по всей Эстонии станет известен 27 ноября на гала-вечере в Таллинне, после чего станут известны лидеры по отдельным уездам. А пока ДВ рассказывают о самых успешных компаниях Ида-Вирумаа, которые поделят между собой уездный пьедестал.
Новости
  • 13.04.25, 14:11
Бум центров здоровья: новые учреждения появляются по всему Таллинну
За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
2
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
3
Интервью
  • 19.10.25, 13:02
Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»
4
Новости
  • 17.10.25, 17:50
Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов
5
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
6
Новости
  • 17.10.25, 06:00
Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит

Последние новости

Новости
  • 20.10.25, 14:45
Temu расширяет присутствие в Эстонии
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно
Новости
  • 20.10.25, 13:41
Крестовый поход Ryanair продолжается: теперь на прицеле Германия
Новости
  • 20.10.25, 13:17
Кармен Йоллер: Таллинн не сильно заботился о реновации больниц
Биржа
  • 20.10.25, 13:13
Eleving привлекла 275 млн евро в виде облигаций
Новости
  • 20.10.25, 12:22
Гигантская сделка: IKEA выкупит у Södra эстонские и латвийские леса
Новости
  • 20.10.25, 11:43
Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр
Новости
  • 20.10.25, 11:27
Кылварт готовится к переговорам с Isamaa: мы самые популярные партии в Эстонии

Сейчас в фокусе

Михаил Кылварт
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
Виктор Сийлатс ценит роскошь, уважает качество, но не рассматривает деньги как самоцель. По его словам, они не принесли бы ему успеха.
Интервью
  • 19.10.25, 13:02
Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»
Благодаря разработанной в Эстонии финансовой платформе американская компания сможет успешнее выйти на европейский рынок.
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
Магазин DRM-LND в Швеции.
Новости
  • 18.10.25, 13:57
Шведский бренд аксессуаров открывает свой первый магазин в Эстонии
Олег Осиновский не считает предстоящий заплыв политических партий чем-то судьбоносным для Таллинна.
Mнения
  • 17.10.25, 15:28
Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков
Новый квартал раскинулся рядом с портом Беккери.
Новости
  • 18.10.25, 15:17
Галерея: Fund Ehitus и Scandium открыли квартал Marati
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025