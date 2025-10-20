Назад 20.10.25, 13:17 Кармен Йоллер: Таллинн не сильно заботился о реновации больниц По мнению министра социальных дел Кармен Йоллер, Таллинн недостаточно думал о реновации столичных больниц и слишком мало взаимодействовал с Министерством социальных дел в вопросе организации всей больничной сети. Она надеется, что в 2025 году это изменится.

По мнению министра социальных дел Кармен Йоллер (слева), организация сети больниц в Таллинне — дело государственной важности и должно осуществляться совместно с Министерством социальных дел и городом.

Foto: Лийз Трейманн

«Когда я еще была одним из руководителей Союза семейных врачей, мы очень четко видели, что если самоуправление было заинтересовано в том, чтобы были семейные врачи, то в этом самоуправлении они были. То же самое с больницами: в тех самоуправлениях, где заботились о больницах, они были в лучшем состоянии. Таллинн со своими больницами особенно ничего не предпринял (хотя частично они все же реновированы)», — говорит Йоллер.

По словам министра, Таллинн — слишком важный город (в нем живет треть населения страны – ред), чтобы рассматривать его систему больниц отдельно от общегосударственной. Она убеждена, что всю систему мэрия должна выстраивать совместно с Министерством социальных дел.

«Поскольку Таллинн объединил две больницы, я бы предпочла, чтобы после формирования коалиции они в конце года пришли ко мне, и мы могли бы обсудить, как больницы должны работать. Готовы обсуждать любые варианты, и это для нас очень важно. До этого я сама ходила встречаться с мэром, но поскольку планам и идеям тогда не хватало ясности и конкретики, я не могла ничего с этим сделать дальше», — рассказывает Йоллер.

«Существует три уровня больниц, — объясняет политик. — Второй уровень – это центральная больница, третий – региональная. Мне кажется, что в Таллинне могла бы быть одна центральная и одна региональная больница. Потому что когда я жила в Тарту, у нас была лишь региональная Tartu Ülikooli Kliinikum, и промежуточного звена не хватало. Более того, в какой-то момент Kliinikum начала выполнять функции центральной больницы».

«Но все это необходимо обсуждать с местными властями – без них решения не принять. С учетом того, что работников здравоохранения не хватает, и ресурсов мало, то очевидно, что некоторые услуги необходимо централизовать, а другие – сделать доступнее людям. В конце года мы сможем обо всем этом говорить более предметно», — говорит Йоллер.

Одна из проблем Таллинна — долгие ожидания в ЭМО. По мнению министра, их можно сократить, если наладить коммуникацию с врачами и пациентами.

«Во-первых, люди должны очень четко понимать, какую помощь они могут получить в ЭМО, а какую – нет. Многие не осознают, что врачи там натренированы, чтобы спасать людей, находящихся в тяжелом состоянии, и они могут не разбираться в том, как лечить обычные повседневные болячки. Специалисты натренированы принимать быстрые решения — и не факт, что это будет полезно для тех, кто не находится в критическом состоянии», — говорит она.

«К тому же, если человек обратился в ЭМО, это еще не значит, что он быстрее попадет к врачу. Чтобы сократить время ожидания, мы вводим электронные консультации: они позволяют семейному врачу проинформировать специалиста о состоянии здоровья пациента, и тогда будет возможно распределить: те, кому нужна быстрая помощь, получат ее быстрее, остальные – медленнее. Мы общаемся с ЭМО по этому вопросу, и тоже ожидаем совместных решений к концу года», — добавила Йоллер.