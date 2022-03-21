Биржа

Кристи Сааре

21 марта 2022 в 10:06 Поделиться:









Каждая инвестиция обслуживает свою стратегию. Когда наступает время продавать?

Принять рациональное решение о продаже инвестору бывает зачастую даже сложнее, чем о покупке, считает инвестор Кристи Сааре.

Инвестор Кристи Сааре. Фото: Рауль Меэ

В начале своего пути мысли инвестора в основном о покупке. Что добавить в портфель, какая цена справедливая и как поймать максимально подходящий момент для покупки. Но когда портфель увеличивается и начинают происходить различные события, то все больше приходится принимать решений, связанных с продажей.

И это непросто - к инвестициям, которые давно в портфеле, появляется чувство привязанности, и из-за убыточных позиций инвестор часто откладывает необходимую инвентаризацию портфеля.

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Инвентаризацию портфеля нужно проводить регулярно

Во время ежегодной ревизии портфеля самое вреия пройтись по инструментам - какие из них выполнили свою задачу по доходности, а какие решения не оправдали себя.

Подсказка: 1. Установи в начале года ожидаемую доходность для каждой инвестиции. 2. Сравнивай доходность схожих активов/инструментов. 3. Определи четкий предел цены/процент падения, по достижении которого будешь проводить переоценку позиции.

Инвестиция, которая не выполнила задачи, требует больше внимания для изучения. Есть ли основания полагать, что тренд поменяется? Какие события оказали влияние на инструмент? Идет ли речь о единоразовом влиянии или о долгосрочном (например, регулирование сектора, смена трендов)? Особенно внимательным следует быть в отношении тех позиций, которые сильно просели.

Несомненно, не следует ожидать, что все позиции постоянно будут в плюсе. Но падения на 20-30% достаточно, чтобы уделить отдельное внимание позиции и сделать соответствующие выводы. Разумно для себя установить некое подобие границы или stop-loss, по достижении которой вы точно ликвидируете позицию. Конечно, любая инвестиция в итоге может восстановиться, поэтому следует учитывать и альтернативные расходы - есть ли возможность пристроить уже сейчас эти деньги с позитивной доходностью?

Следует заметить, что именно позиции в минусе начинают работать против нас, оставляя разные надежды, типа «а может усреднить цену» (не поможет, если позиция и правда плохая) «дождусь, когда вырастет обратно» (не факт, что вырастет), «буду держать, так проще следить» (можно следить, и не имея позиции в портфеле).

Известно, что боль потери сильнее, чем радость выигрыша (утверждают, что аж в несколько раз). Поэтому реализация убытка эмоционально очень болезненна. Но альтернатива - позволить плохой позиции продолжить увеличивать убыток.

Чтобы открыть новую дверь, нужно закрыть предыдущую

Как правило, мелкие инвесторы инвестируют ежемесячно небольшими суммами. Это значит, что суммы зачастую фиксированные, и в случае неожиданной прекрасной возможности на рынке найти большую сумму не всегда удается. Ее можно найти за счет чего-то другого.

Хорошим примером может послужить недавний IPOдром на Балтийской бирже, где для участия в новых подписках инвесторам требовались деньги. Поэтому у инвестора должна быть стратегия, какая часть портфеля является ликвидной, и где можно быстро высвободить капитал, чтобы не упустить неожиданные возможности в будущем.

Подсказка: 1. Создай категории разной ликвидности (например, возможная реализация в течении пары дней, пары недель, пары месяцев или более длительного периода времени). 2. Важно, чтобы инвестиции в портфеле были с разными уровнями ликвидности. 3. Оцени расходы, связанные с ликвидацией инвестиции (плата за сделку, пошлина, возможные налоговые требования).

Очевидно, что в случае интересного IPO никто не будет продавать объект недвижимости (это нереально с точки зрения временного аспекта). Но, например, выход из какой-то инвестиции на бирже, чтобы позднее вновь открыть эту же позицию, - вполне разумная тактика. Это видно и по трендам, когда в период большого IPO на рынке наблюдается определенная распродажа - акционеры освобождают капитал, чтобы принять участие в новой подписке.

Если биржевые инвестиции с точки зрения ликвидности могут быть в первых рядах, то инвестиции в недвижимость и стартапы - на противоположном конце шкалы. Как пример можно привести Funderbeam, где есть вторичный рынок, но все, кто пытался там что-то продать, быстро уяснили, что этот рынок настолько немноголюдный, что любая продажа на четырехзначную цифру приводит к падению цены.

Можно привести в пример краудфандинг, где есть краткосрочные инвестиции, из которых можно выйти при небольших затратах. Криптовалюта тоже относится, скорее, к ликвидным активам, но следует учитывать ее волатильность.

Жизнь требует своих затрат

Портфель создается с целью жить той жизнью, какой ты пожелаешь. В реальности даже в период роста портфеля в жизни могут возникнуть моменты, когда часть портфеля необходимо реализовать.

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Для частного лица таким событием, которое окажет влияние на портфель, может стать потеря работы (если нет дополнительной финансовой подушки, то придется жить за счет портфеля), проблемы со здоровьем (исчезнет возможность активно зарабатывать), развод (раздел имущества, выкуп недвижимости или части кредита), несчастье или смерть родственника (большие непредвиденные расходы, например, на лечение).

Разумеется, не все события носят негативный характер. Например, часто в процессе формирования портфеля семья расширяется и появляется желание улучшить условия жизни. Если получится, то можно попытаться накопить на первый взнос для покупки нового жилья не влезая в портфель, но такое случается не часто. Чем амбициозней планы на жилье, тем больше дыра в портфеле. Например, покупка земли и строительство дома потребуют большего объема самофинансирования, чем в случае покупки квартиры.

Подсказка: 1. Какие из своих инвестиций вы оцениваете как «слишком дорогие» (то есть, докупать не стали бы)? 2. Доля каких инструментов в портфеле неоправданно большая и их можно было бы сократить? 3. Есть ли в портфеле инструменты, за которыми вы активно не следите и которые не согласуются с вашей стратегией? 4. Какие инвестиции проще всего ликвидировать и при необходимости можно будет снова быстро купить? 5. Какие из инвестиций в последнее время, по вашей оценке, демонстрировали самый слабый рост, и их можно ликвидировать? 6. Какие инвестиции представляют для вас самый большой потенциал (которые вам точно хотелось бы сохранить)? 7. Из каких инвестиций можно выйти с наименьшими налоговыми требованиями?

Если в идеальном мире никакие инвестиции продавать необходимости не возникает, потому что денег и так хватает, то в реальности любая инвестиция - это выбор. А за выбором время от времени все-таки нужно следить.

Обслуживают ли инвестиции твою стратегию и приносят ли желаемую доходность, чтобы оправдывать свое присутствие в портфеле? Если возникает необходимость что-то продать, то необходимо без эмоций проанализировать то, как "проредить" свой портфель.

Я сама недавно испытала подобное, когда вынуждена была забрать часть денег из портфеля для покупки нового жилья. Насколько бы рациональными мы ни были, отказываться от некоторых инвестиций очень грустно, и это стало для меня уроком. Тебя преследуют ностальгия, связанная покупкой акций, и страх, что ты совершаешь ошибку, продавая их.

Поэтому, чтобы в будущем решения о продаже давались проще, помогает регулярная инвентаризация портфеля.