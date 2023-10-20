    Зрелище вы обеспечили. Где хлеб?

    Олеся Лагашина.Фото: Andras Kralla

    Идеальный депутат Рийгикогу умеет одновременно принимать госбюджет, спать, заправляться несколькими видами топлива, встречаться с избирателями по другую сторону экватора, организовывать за счет налогоплательщиков корпоратив, собирая на него деньги соратников по партии, получать компенсацию за аренду жилья по несуществующему адресу и выражать крайнюю озабоченность в связи с происходящим в мире вообще и политической культуре в частности. Говорят, что некоторым когда-то даже удавалось при этом водить такси.

    «Понятно, что идет атака, но за что, вот в чем вопрос? То он на работе и на заправке одновременно... И что? Его коллеги так же работают», – отреагировала пользовательница соцсети на историю о злоключениях Калле Грюнталя, преследуемого настырным журналистом в пустынных лабиринтах Рийгикогу.
    Равнодушие, которое в данном случае сродни сочувствию, впечатляет. Вот бюджетные деньги, которые разлетаются направо и налево на народных избранников, а вот народ, которому указывают на весьма сомнительные статьи расходов, за его, народа, счет. И он даже не безмолвствует, а как будто одобряет, воспринимая проштрафившегося депутата чуть ли не как жертву политического преследования.
    Ничего, что использование топливных карт было проверено у представителей разных политических сил. Всем известно: если на откровенном жульничестве попался колоритный представитель оппозиции, следует винить в этом глубинное государство, ангажированность прессы и происки инопланетян.
    Другое дело, что и коалиционные политики отчасти способствовали такому снисходительному отношению. Когда Мартин Хельме заявляет, что премьер-министр Кая Каллас могла бы поучиться у Грюнталя политической ответственности, в этом есть зерно истины.
    Да, в отличие от вышедшего из партии (но пока не покинувшего парламент) Грюнталя, в действиях и высказываниях премьер-министра нет ничего такого, что квалифицировалось бы как нарушение закона, в то время как против политика из EKRE прокуратура возбудила уголовное дело. Это большая разница. Однако у значительной части населения, недовольной и усугубляющимся экономическим кризисом, и предстоящим повышением налогов, и нарушением предвыборных обещаний, и тем, что к членам семьи премьер-министра предъявляются не те стандарты, что по отношению к простым смертным, это вызывает ощущение попранной справедливости. И это будет еще долго аукаться правящей коалиции.
    «Если можно так, почему нельзя Грюнталю?» – очевидно, так должна строиться логика людей, которых нынешняя эстонская политика не устраивает в принципе. Это опасная логика, которая в конечном итоге привела бы нас к разворованному государству, где между госбюджетом и кошельком госслужащего нет никакой перегородки. Такие государства существуют, но как правило плохо кончают.
    Порочность такой логики вынуждены понимать и в самой EKRE, представители которой по мере раскручивания скандала сменили пластинку о медиакампании с целью дискредитации. Теперь они предпочитают подчеркивать, что парламентская фракция консерваторов единодушно исключила Калле Грюнталя из своих рядов, выразив возмущение очевидным злоупотреблением.
    Есть и другая логика, которая подсказывает, что кризис – подходящее время для сокращения тех расходов, которые не поддерживают производящую экономику и перспективные инновации. К их числу, безусловно, относятся расходы на содержание госаппарата.
    Госсектор ничего не производит, но в отличие от остальных растет.
    Достаточно взглянуть на данные Банка Эстонии, чтобы понять: хотя министерства и анонсировали сокращения в своих сферах ответственности, в стране происходит ровно противоположное, по сравнению с остальными занятость растет как раз в госсекторе. И не только за счет образования и здравоохранения, где действительно давно существует кадровый дефицит, но и за счет администрации. И судя по тем перспективам, которые рисуют нам предприниматели, такими темпами нам скоро нечего будет администрировать.
    На этом фоне народные избранники, выжимающие последнее из дозволенного и покушающиеся на неположенное, сладко дремлющие, а то и вовсе отсутствующие на заседании парламента, в то время как их приятели доблестно разносят буфет Рийгикогу, выглядят как ненужный расход, подлежащий сокращению. Хотя бы за счет компенсаций. Зрелища – это хорошо, когда полны закрома. Хотелось бы, чтобы кто-то думал о хлебе. И не только о своем.

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