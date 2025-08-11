Пакоста: необходимо повысить прожиточное пособие

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200) считает, что с учетом роста цен необходимо повысить пособие по обеспечению прожиточного минимума, однако ее партия пока не решила, будет ли выносить это предложение на бюджетные переговоры, передает rus.err.ee.
Лийза Пакоста считает, что действующая с 2022 года планка прожиточного минимума – 200 евро в месяц на одного взрослого и 160 евро в месяц на второго взрослого члена семьи – нуждается в повышении, поскольку расходы на продукты питания, лекарства, одежду и другие товары существенно выросли.
Пакоста отметила, что решение о выплате пособия принимается совместно государством и местным самоуправлением, но фактически оно основано исключительно на данных.
«Мы также работаем над персонализированным предложением по предоставлению пособия, чтобы государство предлагало его проактивно. Если человек находится в очень сложном экономическом положении и балансирует на грани прожиточного минимума, то пройти все бюрократические этапы и подать заявление бывает действительно трудно», – пояснила министр.
Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) не стала давать конкретных обещаний, но отметила, что в коалиционном соглашении уже зафиксировано намерение сделать систему пособий более справедливой и ориентированной на реальные потребности.
