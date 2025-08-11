Назад 11.08.25, 16:59 Пакоста: необходимо повысить прожиточное пособие Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200) считает, что с учетом роста цен необходимо повысить пособие по обеспечению прожиточного минимума, однако ее партия пока не решила, будет ли выносить это предложение на бюджетные переговоры, передает rus.err.ee.

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.

Foto: Liis Treimann

Лийза Пакоста считает, что действующая с 2022 года планка прожиточного минимума – 200 евро в месяц на одного взрослого и 160 евро в месяц на второго взрослого члена семьи – нуждается в повышении, поскольку расходы на продукты питания, лекарства, одежду и другие товары существенно выросли.

Пакоста отметила, что решение о выплате пособия принимается совместно государством и местным самоуправлением, но фактически оно основано исключительно на данных.

«Мы также работаем над персонализированным предложением по предоставлению пособия, чтобы государство предлагало его проактивно. Если человек находится в очень сложном экономическом положении и балансирует на грани прожиточного минимума, то пройти все бюрократические этапы и подать заявление бывает действительно трудно», – пояснила министр.

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) не стала давать конкретных обещаний, но отметила, что в коалиционном соглашении уже зафиксировано намерение сделать систему пособий более справедливой и ориентированной на реальные потребности.