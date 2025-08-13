Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%296,14
  • OMX Riga0,5%921,25
  • OMX Tallinn−0,02%2 036,22
  • OMX Vilnius0,12%1 210
  • S&P 5001,13%6 445,76
  • DOW 301,1%44 458,61
  • Nasdaq 1,39%21 681,9
  • FTSE 1000,1%9 157,06
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,49
  13.08.25, 10:30

Латвийцы продали своего единственного производителя боеприпасов шведам

Новым владельцем латвийского производителя мелкокалиберных боеприпасов Ammunity станет оборонная промышленная группа Scandinavian Astor Group (SAG), ожидаются инвестиции в десятки миллионов евро.
В прошлом году Ammunity также вышла в прибыль.
  • В прошлом году Ammunity также вышла в прибыль.
  • Foto: Läti majandusministeerium/Läti rahvusringhääling
Правительство Латвии во вторник приняло решение выдать разрешение на «продажу предприятия, имеющего важное значение для национальной безопасности», сообщает новостной портал Латвийского общественного телевидения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

