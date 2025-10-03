Деловые ведомости
  OMX Baltic0,16%292,02
  • OMX Riga−0,06%907,09
  • OMX Tallinn0,32%1 946,7
  • OMX Vilnius0,1%1 243,65
  • S&P 5000,06%6 715,35
  • DOW 300,17%46 519,72
  • Nasdaq 0,39%22 844,05
  • FTSE 100−0,2%9 427,73
  • Nikkei 2251,67%45 688,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,77
  03.10.25, 06:00

Этот убийца незаметно уничтожает прибыль инвестора

Начинающий инвестор в первую очередь думает о том, сколько он сможет на рынке заработать и на сколько увеличить свой капитал. Но если доходность – штука весьма непредсказуемая, то расходы, которые несет инвестор, не только прогнозируемы, но и поддаются контролю. Если же посчитать, то окажется, что многие были бы куда богаче, обращай они больше внимания в своем портфеле на статью расходов, а не прибыли.
Даже небольшое сокращение расходов может значительно улучшить показатели доходности портфеля. Давайте посчитаем!
  • Даже небольшое сокращение расходов может значительно улучшить показатели доходности портфеля. Давайте посчитаем!
  • Foto: Pixabay
О доходности того или иного актива можно спорить до бесконечности, поскольку, по сути, есть только два, да и те весьма ненадежных аргумента: первый – показатели прошлого, второй – ожидания и прогнозы на будущее.
Используя различные подходы, - от веры в прекрасное будущее и «мне повезет» до расчетов на базе имеющихся данных и информации из первых рук, - участники рынка пытаются найти для себя ответ, что именно стоит приобретать в портфель.
Если подходить профессионально, то это весьма трудоемкий процесс, поэтому нередко инвесторы отдают предпочтение типичному копированию – то есть куда все, туда и я. Это часто приводит к формированию пузырей, которые иногда неприятно лопаются.

Статья продолжается после рекламы

В общем, как ни крути, но охота за доходностью на рынке – это, пусть и очень увлекательный, но довольно непредсказуемый и порой весьма рискованный путь.
Как не усложнять этот путь еще больше?
В отличие от доходности активов, расходы, с которыми сталкивается инвестор, известны заранее. Это дает возможность, по крайней мере, в этой части не терять лишнего и держать траты под контролем.
Расходы могут быть разными: плата за сделки, за содержание портфеля, за управление фондом, налоги, обменный курс валют, стоимость левериджа. Сумма расходов напрямую будет зависеть как от действий, так и знания инвестора, где и как можно сэкономить.
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько важное значение для доходности портфеля имеют расходы, мы возьмем фонды, в которых расход зафиксирован.
Исключительно для примера мы возьмем фонды второй пенсионной ступени, поскольку это реальный и доступный эстонскому инвестору инвестиционный инструмент, представленный разными фондами, которые имеют достаточно длинную историю и различные платы за управление.
На данный момент во второй ступени есть 24 фонда. Самая низкая плата за управление составляет 0,28%. То есть, вне зависимости от результатов, управляющий фондом взимает с объема ваших инвестиций в фонд этот процент. Например, если у вас в фонд вложена 1000 евро, то за год ваш расход составит 2,8 евро.
Самая высокая плата за управление – 1,48%. В этом случае ваш расход составит 14,8 евро с портфеля объемом в 1000 евро. Если же взять среднюю арифметическую, то плата за управление фондов во второй ступени составляет 0,7%.

Статья продолжается после рекламы

За 20 лет статистика позволяет оценить доходность только 9 фондов второй ступени, поскольку тогда еще не было такого большого выбора. Средняя доходность этих фондов за 20 лет составляет 3,3% годовых. За 10 лет средняя доходность уже 15 фондов составляет 3,78%.
Но революцию совершили дешевые, индексные фонды, которые появились относительно недавно: за последние пять лет средняя доходность 23 фондов подскочила до 9,91%. Справедливости ради нужно заметить, что за это время рынки в целом демонстрировали большой рост. Однако то, что стоимость управления фондами сильно снизилась, тоже сыграло важную роль, поскольку сокращение расходов на управление увеличило доходность для инвесторов. Расходы имеют значение!
Как сэкономить треть
Если вы получаете среднюю заработную плату по стране около 2000 евро брутто и ваши личные взносы во вторую ступень вы увеличили до 6%, то ежемесячно во вторую ступень у вас будет поступать чуть более 180 или около 2200 евро в год.
Также предположим, что ваша заработная плата ежегодно увеличивается на 2%.
Таким образом мы можем подсчитать, насколько изменится ваш доход, используй вы фонды с разной платой за управление.
Если взять максимально консервативную доходность фондов второй ступени на уровне 4% годовых, что даже ниже нынешних показателей, то результат для человека со средней заработной платой может быть следующим:
Период накопления 
Плата за управление 0,28% 
Плата за управление 0,7% 
Плата за управление 1,48% 
5 лет13 577 €13 304 €12 809 €
10 лет33 460 €32 130 €29 784 €
30 лет222 253 €196 781 €156 758 €
Если в первые пять лет разница между самым дешевым и дорогим составляет менее 1 тысячи евро, то за 30 лет эта разница вырастает до 65,5 тысяч евро. То есть одну треть ваших накоплений съедает, на первый взгляд, небольшая разница в 1,48% - 0,28% = 1,2% за управление фондом. Однако за счет так называемого сложного процента, – когда заработанная прибыль тоже начинает приносить прибыль, – с течением времени эта разница начинает нарастать.

Статья продолжается после рекламы

Возникает очевидный вопрос – зачем платить больше?
Стоимость за управление фондом определяется либо тем, насколько активно происходит процесс инвестирования внутри фонда, либо его экзотичностью. Но, как бы ни хотелось управляющим доказать, что их активная деятельность ведет к более высокой доходности, статистика неумолима: доходность самых дешевых индексных пенсионных фондов опережала доходность самых дорогих почти в два раза за последние пять лет. А ведь чтобы оправдать эти лишние затраты для инвестора, более дорогие фонды наоборот должны зарабатывать больше.
Но если фонды здесь используются исключительно в виде наглядного примера, то любые затраты в итоге могут приводить к таким же результатам. Высокие расходы могут себя оправдывать только в том случае, если вы уверены, что оно того стоит, однако на рынке таких стопроцентных гарантий не бывает.
Отсюда и выходит, что помимо доходности, которая весьма непредсказуема, стоит уделять особое внимание и расходам, будь то плата за сделку, содержание портфеля или налоги, поскольку даже небольшие неоправданные расходы в долгосрочной перспективе могут вылиться в недополученные тысячи евро.
На обучении для начинающих инвесторов мы разберем базовые расходы инвестора, где он может сэкономить, а также помимо основ и принципов выбора классических активов, поговорим о том, на что, кроме доходности и расходов, инвестору стоит обращать больше внимания.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

