  • OMX Baltic−0,52%291,15
  • OMX Riga0,49%925,21
  • OMX Tallinn0,02%1 914,75
  • OMX Vilnius−0,04%1 269,71
  • S&P 5000,06%6 850,92
  • DOW 300,68%48 254,82
  • Nasdaq −0,26%23 406,46
  • FTSE 100−0,42%9 869,53
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 13.11.25, 13:04

Правительство дало зеленый свет приватизации Omniva

Правительство дало согласие на подготовку к приватизации Eesti Post, действующей под брендом Omniva.
Председатель правления Eesti Post Мартти Кулдма заявил, что приватизация откроет компании новые возможности для роста.
  • Foto: Liis Treimann
Цель приватизации – обеспечить доступность почтовых услуг по всей Эстонии, повысить инвестиционные возможности компании и снизить коммерческие риски государства, отмечается в пресс-релизе.
