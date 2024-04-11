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dv.ee

11 апреля 2024 в 13:05









Мужчина и женщина получают разную зарплату, выполняя одинаковую работу – законно ли это?

Если доказано, что действия работодателя приводят к неравному обращению с людьми, то это является дискриминацией. Фото: Shutterstock

Вопрос: У всех работников нашего отдела одинаковые трудовые задания и обязанности, но женщины получают более низкую заработную плату по сравнению с мужчинами. Законно ли это?

Соглашение о заработной плате – это индивидуальное соглашение между работником и работодателем, и не всегда все работники, занимающие одинаковые должности, должны получать равную зарплату. Работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации в трудовых отношениях, соблюдать принцип равного обращения и способствовать развитию равноправия.

Запрещена дискриминация людей при заключении трудового договора, согласовании условий труда, даче распоряжений относительно работы, оплате труда, продвижении по службе, расторжении трудового договора и т. д. Равное, вне зависимости от гендерной принадлежности, обращение должно способствовать равноправию женщин и мужчин, например, работникам мужского и женского пола должно выплачиваться равное вознаграждение за одинаковую или аналогичную работу. Гендерное равноправие означает, что женщины и мужчины имеют равные права, возможности, обязанности и несут равную ответственность. В общем смысле гендерное неравенство означает несправедливое распределение ресурсов между женщинами и мужчинами.

Если по объективным причинам другому работнику выплачивается более высокая заработная плата, это нельзя сразу расценивать как проявление неравного обращения. В трудовых отношениях действует принцип свободы договора, то есть стороны свободны в отношении договоренности о подходящем для них размере заработной платы. Однако необходимо следить за тем, чтобы выплачиваемое вознаграждение было не ниже минимальной заработной платы.

Если доказано, что действия работодателя приводят к неравному обращению с людьми, то это является дискриминацией. Связанные с дискриминацией по гендерному признаку споры разрешаются органом, рассматривающим трудовые споры, то есть судом или комиссией по трудовым спорам.

Гендерный разрыв в оплате труда прямо или косвенно затрагивает всех эстоноземельцев, оказывая влияние на их возможности, здоровье и материальное благосостояние. Согласно данным Департамента статистики, брутто почасовая оплата труда женщин в 2022 году была на 17,7 процента ниже, чем оплата труда мужчин. За год гендерный разрыв в оплате труда вырос на 2,8 процентных пункта.