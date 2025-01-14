Назад 14.01.25, 15:48 Отвечает ли работодатель за работника перед клиентом? Сложности регресса Многим известно, что работодатель несет ответственность за своего работника перед третьими лицами – но только «при исполнении». Т.е., если ваш сотрудник в ходе исполнения своих трудовых обязанностей причинил вред клиенту компании либо иному случайному третьему лицу, работодатель будет отвечать перед ним за действия своего сотрудника и причинённый им вред в полном размере.

Присяжный адвокат, партнер Sadekov Advokaadibüroo Владимир Садеков. Foto: Jelena Kull

Разница заключается в правовом основании требования, будет ли ущерб востребован на основании деликта - то есть причинения внедоговорного вреда, либо на основании нарушения договора между юрлицом и клиентом. Вопрос актуален из-за сложностей последующего регресса (требования возместить убытки) к работнику со стороны работодателя.

Уголовной ответственности подлежит сотрудник, но вред, причиненный им третьему лицу, зачастую пытаются возложить на работодателя.

Еще более сложная ситуация возникает, когда работник и вовсе использует помещение и средства производства работодателя для осуществления незаконной деятельности, но в контексте трудовых обязанностей. Например, компьютерного мошенничества, злоупотребления положением и доступом к счетам и т.п. При этом уголовной ответственности подлежит сотрудник, но вот вред, причиненный им третьему лицу, зачастую пытаются возложить на работодателя.

Как же урегулировать свои правоотношения с сотрудником, чтобы понимать риски и возможности регресса в случае возможных ущербов? Чтобы было понятнее, необходимо привести сложные правовые конструкции.

Принцип ответственности за сотрудника применяется универсально и касается как фирм, оказывающих услуги, так и производства, и строительства, и вытекает из трудового законодательства, в частности статей 76 и 74 Закона о Трудовом договоре ЭР.

Согласно § 72 этого закона, если работник нарушил обязательства по трудовому договору, работодатель может использовать предусмотренные Обязательственно-Правовым Законом (VÕS) средства правовой защиты только в том случае, если работник виновен в нарушении. При оценке степени прилежания работника учитываются положения § 6 Закона о Трудовом Договоре.

В свою очередь, § 74 ч. 1 TLS устанавливает, что, если работник умышленно нарушил трудовой договор, он несет ответственность за весь ущерб, причиненный работодателю в результате нарушения. Также § 76 ч. 1 TLS предусматривает, что, если работник несет ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу при выполнении служебных обязанностей, работодатель обязан освободить работника от обязанности возмещения ущерба и оплаты необходимых судебных расходов и выполнить эти обязательства самостоятельно.

Согласно § 76 ч. 2 TLS, работодатель может требовать возмещения указанного ущерба от работника на основании § 74 TLS. Согласно § 132 ч. 1 Общей части Гражданского кодекса (TsÜS), лицо несет ответственность за поведение другого лица и вытекающие из этого обстоятельства, как за свое собственное поведение или обстоятельства, если оно постоянно использует это лицо в своей экономической или профессиональной деятельности, и поведение этого лица и вытекающие из него обстоятельства связаны с экономической или профессиональной деятельностью этого лица.

Норма ст. 132 указывает на то, что даже отсутствие трудового договора не ограничивает возможность привлечь юридическое лицо к ответственности за действия лиц, которых оно использует для исполнения своих обязанностей в повседневной деятельности, например, предоставляющих услуги компании на основании обязательственно-правовых договоров, в том числе договоров поручения или иных форм. Таким лицами могут быть, например, бухгалтер, программист, юрист, декларант и иные лица, на постоянной основе оказывающие услуги юрлицу и чьи действия привели к возникновению ущерба для третьих лиц.

На первый взгляд, требования закона ясны, однако всегда ли работодатель сможет востребовать с виновного сотрудника возникший у него ущерб? Например, если после глубокого анализа стало ясно, что, учитывая нормы ст. 115 и ст. 1044 Обязательственно-Правового закона, установлено, что юрлицо действительно причинило вред клиенту либо случайному третьему лицу и установлен размер этого ущерба, можно ли это востребовать с работника?

Как я указал выше, значение имеет правовое основание возникновения ущерба у потерпевшего, а также содержание договора с сотрудником. Если ущерб был причинен в рамках некорректного исполнения договора между юрлицом и его клиентом, то обращаться к внедоговорным основаниям практически невозможно, за небольшими исключениями - смерти или телесных повреждений потерпевшего. Если же вред был причинен случайному потерпевшему, то есть не клиенту юрлица, то применяются нормы, касающиеся внедоговорного вреда, а именно, после контроля ст. 1044 ч.2 Закона об обязательственном договоре применяется норма ст. 1043 и 1045.

Основой для предъявления регрессного требования к работнику является его трудовой или иной договор (например, договор поручения) и ссылки на конкретные нарушения договора, которые привели к возникновению ущерба у третьего лица (потерпевшего). При этом недостаточно лишь утверждения, что лицо имеет трудовые отношения и ссылки на ст. 76 Закона о Трудовом договоре или ст. 132 Закона об Общей части ГК. Необходимо указать, какие нормы трудового или иного договора были нарушены, и доказать, что именно это нарушение и привело к ущербу у третьего лица. Как ни странно, но именно в этой части работодатель зачастую испытывает сложности с установлением нарушения и доказыванием.

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Необходимо помнить, что суд при рассмотрении иска от работодателя принимает за основу фактические обстоятельства, изложенные им (истцом). При этом во внимание принимается и характер правоотношений между юрлицом и клиентом компании. Если их договор содержит ограничения ответственности либо по форме вины, либо по сумме, то эти же ограничения будет применяться и к работнику.

В исковом производстве стороны определяют предмет спора и ход процесса, а также решают вопросы подачи ходатайств. Иск рассматривается исходя из требования. Стороны имеют равное право и возможность обосновать свои требования и опровергнуть или оспорить представленные противоположной стороной доказательства. Сторона сама определяет, какие обстоятельства она представляет, чтобы обосновать свое требование, и какими доказательствами эти обстоятельства подтверждаются. Исковое производство является состязательным процессом, в котором каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается в своих требованиях и возражениях (Гражданско-процессуальный кодекс § 4 lg 2, § 5 lg-d 1-2, § 230 lg 1).

В процессе рассмотрения дела суд устанавливает, мог ли ответчик (сотрудник юрлица) на основании представленных истцом (работодателем) обстоятельств нарушить свои обязательства по трудовому договору, а именно:

А. Сотрудник юрлица нарушил договор (VÕS § 115 lg 1) - описывается, в чем состоит нарушение с отсылкой к норме договора.

В. Именно сотрудник несет ответственность за нарушение договора (VÕS § 115 lg 1), при этом ответчик имеет право сослаться на простительность нарушения или на договор, ограничивающий ответственность – например, договор юрлица и клиента.

С. Третьему лицу причинен или будет причинен ущерб (VÕS § 127 lg 1, § 128), истец предоставляет доказательства наличия реального вреда.

D. Ущерб подпадает под защиту нарушенного договорного обязательства (VÕS § 127 lg 2), то есть не все ущербы являются следствием нарушения договора, направленного на исполнение конкретных обязательств.

E. Ущерб был предсказуемым следствием нарушения для работника на момент заключения договора, за исключением случаев, когда ущерб был причинен умышленно или по грубой неосторожности (VÕS § 127 lg 3),

F. Истец должен доказать, что между нарушением и ущербом существует причинная связь (VÕS § 127 lg 4).

При этом именно истец обязан представить и доказать обстоятельства, лежащие в основе возникновения ущерба. Как видно из приведённого выше, работодатель имеет все правовые основания востребовать ущерб с работника, учитывая нормы и ограничения ст. 74 Закона о Трудовом договоре, регулирующие такую ответственность, но использование этого права возможно только при соблюдении корректного документооборота, наличия необходимых договоров и корректного искового заявления.