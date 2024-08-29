Биржа

Дмитрий Фефилов

29 августа 2024 в 9:34









Подсказка: что такое гособлигации и на что обратить внимание при их покупке

Любой совершеннолетний житель Эстонии имеет возможность подписаться на государственные облигации страны. Фото: Julia-Maria Linna

Эстония впервые в своей новейшей истории выпускает гособлигации, которые не только будут доступны всем желающим в стране, но и в дальнейшем будут торговаться на Таллиннской бирже. Что нужно учесть, прежде чем подписаться на эти госбумаги.

Облигации – это долг. Таким образом инвестор, который приобретает этот инвестиционный инструмент, дает в долг эмитенту, то есть тому, кто эти бумаги выпускает. В случае с гособлигациями эмитентом является эстонское государство, которое и берет в долг.

По условиям предложения, купон гособлигаций составляет 3,3%. Срок погашения – через два года. А номинальная стоимость одной облигации – 100 евро.

Все это означает следующее: предлагая гособлигации, государство обязуется выплачивать по ним на протяжении двух лет по 3,3% в год от их номинальной стоимости. Номинальная стоимость означает сумму, которую вы даете государству в долг и которую государство вам вернет спустя два года.

То есть, например, если вы подписались на 10 облигаций по 100 евро, дав таким образом 1000 евро в долг, 16 сентября 2025 и 2026 годов вам на счет, на котором будут зарегистрированы данные облигации (тот счет, с которого вы оплатили покупку этих бумаг), государство будет переводить 33 евро в первый год и 33 евро во второй (возможно суммы будут чуть меньше, если с них автоматически будут удерживать подоходный налог, о чем чуть ниже). Во второй год вам на счет также будут возвращены 1000 евро (с них налог не удерживается), то есть та самая номинальная стоимость 10 облигаций.

Что нужно учесть

Через какой счет покупать

Если вы ранее не покупали ценных бумаг и у вас нет счета ценных бумаг, то это первое, что вам необходимо сделать, чтобы вы смогли совершить сделку. Открытый счет необходимо привязать к вашему банковскому счету, через который вы планируете совершить сделку. В электронной среде любого из четырех банков (SEB, Swed, LHV и Luminor, через которые можно подписаться на гособлигации) это можно сделать легко и быстро самостоятельно.

здесь. Частное лицо также может подумать о том, чтобы открыть новый расчетный счет в банке и связанный с ним счет ценных бумаг, который можно будет в декларации о доходах зарегистрировать как инвестиционный счет. О преимуществах данного счета вы можете прочитать здесь

Если вы инвестируете как юридическое лицо, то для совершения сделок с ценными бумагами вам необходимо иметь LEI код, который можно открыть у разных провайдеров и которые предлагают разные цены и разные сроки действия кода. Ссылки на провайдеров легко можно найти в интернете.

Покупка и продажа на бирже

После окончания подписки на гособлигации и их соответствующего распределения среди инвесторов, бумаги начнут торговаться на бирже. Это означает, что любой человек сможет в любой рабочий день купить или продать эти ценные бумаги. Учитывайте, что деньги от продажи ценных бумаг поступают на счет спустя три рабочих дня.

Но куда важнее принять во внимание два других момента.

Во-первых, цена на бирже может колебаться и меняться от номинальной стоимости бумаги. Например, если вы купите облигацию за 101 евро, то должник по окончании срока вернет вам за нее все равно номинальную стоимость – то есть 100 евро. Таким образом вы «потеряете» 1%, купив бумагу на 1 евро дороже номинала и дождавшись ее выкупа заемщиком.

Разумеется, купив гособлигации, вы можете их в любой момент попытаться продать на бирже до наступления срока погашения, однако никто не гарантирует, что цена на бирже не снизится в этот момент ниже номинала.

Второй момент, о котором важно помнить – брокеры, то есть ваш банк, берет определенную плату за сделку на бирже. Купили вы или продали, брокер возьмет с вас определенную плату. В среднем минимальная плата варьируется в пределах 1-6 евро за сделку как купли, так и продажи, либо, в случае более объемных сделок, банки берут от 0,1 до 0,2% от суммы сделки (кроме Luminor, который берет более высокую плату за торги на бирже).

Важно помнить и о том, что проценты по облигациям накапливаются на ежедневной основе. То есть, даже если вы продали бумагу до непосредственной выплаты этих процентов, то при ее продаже на бирже покупатель должен будет вам уплатить как указанную вами стоимость самой облигации, так и накопившийся к тому дню процент. Более подробно об этом и других особенностях облигаций вы можете почитать здесь

Налоги

Разумеется, важно помнить о том, что доходы, в том числе инвестиционные, в Эстонии облагаются налогами. Проценты, которые вы будете получать по государственным облигациям, будут обложены подоходным налогом. Сегодня он составляет 20%, однако в планах у правительства его повысить до 22%. Поэтому из суммы полученных процентов по облигациям нужно вычесть подоходный налог, чтобы получить финальную чистую сумму вашей прибыли.

Риски

Основной риск для инвестора в случае с гособлигациями – это если он начнет активно торговать ими на бирже, тем более, если у него нет соответствующего опыта. В этом случае есть высокая вероятность потерять часть вложенных денег на комиссиях брокерам или на разнице рыночной и номинальной стоимости облигаций.

Если же вы приобретаете облигации в период подписки и дожидаетесь их срока погашения, то все эти биржевые колебания в итоге вас не касаются. В этом случае есть только один риск – если за два года в Эстонии или в мире произойдут события, которые сделают эстонское государство неплатежеспособным, и оно будет не в состоянии рассчитаться по своим долгам. Но насколько это большой риск – каждый уже должен определить для себя сам.