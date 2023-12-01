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Николай Андреев

1 декабря 2023 в 15:02









Элитное жилье столетней выдержки в Кохтла-Ярве: сарай для сланца и каморка для прислуги прилагаются

На заре сланцевой промышленности в Сидисука — в «квартале шелковых чулок» — жилье получали инженеры и руководители шахт и сланцеперерабатывающего предприятия. В 50-е годы появился знакомый нам теперь Кохтла-Ярве со сталинками, а прежнее сердце города постепенно становилось тихой окраиной. Теперь даже название Сидисука «переехало» — так сейчас называется одна из улиц этого района с домами уже советской постройки.

На улице Пионеэри сохранилось несколько квартирных домов для рабочих сланцевого предприятия - добротные двухэтажные дома из плитняка. Изначально каждой семье в них доставалась лишь комната с одним окном и туалетом на общей лестнице.

Дома для рабочих строили из бутового камня, но здесь жили не так богато, как в квартале шелковых чулок. Фото: Николай Андреев

Но на улице Карла Лутса, названной в честь основоположника эстонской сланцехимии, сохранился кусочек элитной недвижимости Кохтла-Ярве вековой давности.

Дома для топ-специалистов 1920-х

Карла Лутса — это, по сути, очень широкий бульвар, посреди которого парк с дубами, посаженными в 1925-м году, с лиственницами, с памятником павшим в Освободительной войне. По сторонам от парка — двухэтажные каменные особняки, соединенные друг с другом каменными же подсобными помещениями.

Старожил этой улицы Юрий Саккарт рассказывает, что каждый дом по изначальному проекты был разделен либо на четыре квартиры, либо на две — в таком случае квартиры были двухэтажными, а в распоряжении хозяев помимо обязательного здесь сарая для сланца (им топили печи) была и отдельная каморка для прислуги рядом с этим сараем.

Квартиры на этой улице до 90-х годов никогда не были в частной собственности — они были служебными и в первой республике, и в советское время. Тем не менее, в некоторых домах живут уже потомки первых жителей.

«В этом районе есть еще три семьи, которые живут здесь, сколько я себя помню», — говорит Юрий.

Дом Юрия Саккарта и его дочери Иветты. Сарай между этим домом и соседним поделен между двумя хозяевами - в каждом половине век назад был склад сланца и комнатка для прислуги. Фото: Николай Андреев

После Второй мировой жителей уплотнили, превратив дома в коммуналки, которые так и оставались служебными. Юрий рассказывает, что приватизировал историческое жилье за зеленые карты, как обычно в Эстонии приватизировали квартиры советской постройки.

«Папа работал завпрофкома на шахте „Кява-2“, а мама — завфинотделом в горисполкоме. Они встретились, поженились, и в 53-м году въехали в одну комнату. В доме тогда жили четыре семьи», — вспоминает Юрий Саккарт.

А после семья Саккартов постепенно, за несколько десятилетий выкупила у соседей весь дом целиком.

Владеть памятником старины непросто

Дом, рассказывает дочь Юрия Иветта Саккарт — 1921-го года постройки, охраняется как ценный памятник старины, но не целиком, потому что за сто лет не раз перестраивался. По требованиям Департамента охраны памятников старины, например, сделаны двери и оконные рамы — деревянные, двойные, с мелкой оконной решеткой.

«Архитектурный ансамбль этого дома восстановлен. Он такой — единственный на Карла Лутса, весь внешний фасад мы сделали по оригинальному проекту», — говорит Иветта Саккарт.

Юрий Саккарт на третьем этаже своего двухэтажного дома: “Вот с этим чемоданчиком мой отец вернулся с войны. Тут хранятся его документы”. Фото: Николай Андреев

Исторически достоверные элементы гораздо дороже обычных. Департамент не только выдвигает требования, но и может оплачивать часть проектных и строительных работ по реставрации. Однако, финансирования на все охраняемые объекты Эстонии нет, сетуют Саккарты. На их ходатайство в 2020 году поступил ответ, что департамент ранжировал по важности 458 заявок от владельцев исторических памятников, но смог удовлетворить только первые 75 из них. Дом Саккартов оказался на 191-м месте в этом рейтинге.

«Мы в этом доме родились и выросли, это родовое гнездо, — говорит Юрий Саккарт. — И мы хотим, чтобы оно было лучше и лучше. Но не у всех так. Да и по деньгам не у каждого получается — люди, как могут, так и делают. Некоторые махнули рукой на предписания департамента, раз он ничем не может помочь».

«Сделано на века»

Иветта Саккарт показывает столетнюю деревянную лестницу, которую еще предстоит отреставрировать. Фото: Николай Андреев

Саккарты планируют следующим этапом отреставрировать деревянные лестницы, которым уже больше ста лет. В доме также сохранились три старинные печи, к еще одному дымоходу добавили современный камин, и в межсезонье их используют, хотя с 60-х годов здесь есть центральное отопление.

Юрий Саккарт с гордостью показывает подвал — он не отапливаемый и не утепленный, но благодаря толстым каменным стенам в нем круглый год — один и тот же микроклимат, в котором замечательно хранятся заготовки. За всю его жизнь, говорит Юрий, ни разу не было, чтобы подвал промерз.

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А вот чего архитекторы не предусмотрели сто лет назад, так это возможность организовать в двухэтажном доме полноценный третий этаж — вместо холодного чердака. Современные материалы вполне позволили это сделать, благо места под крышей было много. Но и здесь Саккарты сохранили, где было возможно, деревянные столбы и балки вековой давности, а также оригинальные каменные стены фронтонов.

«Сделано на века, — говорит Юрий Саккарт, показывая свой дом. — Этому дому сто лет, и еще тысячу он простоит. Это будущее для внуков».