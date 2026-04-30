30.04.26, 14:50 Департамент конкуренции одобрил слияние Medicum и Fertilitas Департамент конкуренции одобрил сделку, в рамках которой Medicum Group приобретает AS Fertilitas.

Объединенная медицинская организация будет оказывать диагностические, лечебные и услуги восстановительного лечения по 18 медицинским специальностям, объединяя под одной крышей амбулаторную и хирургическую помощь. Деятельность продолжится в девяти локациях в Таллинне, Харьюмаа и Тарту, сообщается в пресс-релизе.

По словам члена правления Medicum Group Тыниса Аллика, слияние позволит обеспечить пациентам более непрерывный и согласованный путь лечения: «Наши сильные стороны дополняют друг друга и создают предпосылки для улучшения как доступности, так и качества медицинской помощи, особенно в хирургии, услугах восстановительного лечения и диагностике».

В Medicum Group входят AS Medicum Tervishoiuteenused, Medicum Taastusravi OÜ и компания по разработке программного обеспечения OÜ Brivera. Оборот крупнейшей компании концерна, Medicum Tervishoiuteenused, в 2024 году составил почти 14 млн евро, а прибыль – около 1 млн евро.

По его словам, объединение организаций будет реализовано поэтапно в течение 2026 года.

«В центре внимания – плавный переход как для пациентов, так и для сотрудников. Все ключевые изменения будут внедряться постепенно с вовлечением персонала», – пояснил Аллик.

В результате слияния Medicum Group станет медицинской организацией с более чем 700 сотрудниками, где крупнейшими направлениями специализированной помощи будут оториноларингология и гинекология. Кроме того, ключевое значение будут иметь радиология, услуги сестринского ухода на дому и услуги восстановительного лечения.

Для пациентов оказание услуг продолжится в прежних локациях, а существующие каналы записи и информирования на первом этапе останутся без изменений.