Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,04%7 138,91
  • DOW 300,87%49 287,54
  • Nasdaq −0,3%24 598,23
  • FTSE 1001,46%10 361,82
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,56
Департамент конкуренции одобрил слияние Medicum и Fertilitas

Департамент конкуренции одобрил сделку, в рамках которой Medicum Group приобретает AS Fertilitas.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andres Haabu
Объединенная медицинская организация будет оказывать диагностические, лечебные и услуги восстановительного лечения по 18 медицинским специальностям, объединяя под одной крышей амбулаторную и хирургическую помощь. Деятельность продолжится в девяти локациях в Таллинне, Харьюмаа и Тарту, сообщается в пресс-релизе.
По словам члена правления Medicum Group Тыниса Аллика, слияние позволит обеспечить пациентам более непрерывный и согласованный путь лечения: «Наши сильные стороны дополняют друг друга и создают предпосылки для улучшения как доступности, так и качества медицинской помощи, особенно в хирургии, услугах восстановительного лечения и диагностике».
В Medicum Group входят AS Medicum Tervishoiuteenused, Medicum Taastusravi OÜ и компания по разработке программного обеспечения OÜ Brivera.
Оборот крупнейшей компании концерна, Medicum Tervishoiuteenused, в 2024 году составил почти 14 млн евро, а прибыль – около 1 млн евро.
По его словам, объединение организаций будет реализовано поэтапно в течение 2026 года.

Статья продолжается после рекламы

«В центре внимания – плавный переход как для пациентов, так и для сотрудников. Все ключевые изменения будут внедряться постепенно с вовлечением персонала», – пояснил Аллик.
В результате слияния Medicum Group станет медицинской организацией с более чем 700 сотрудниками, где крупнейшими направлениями специализированной помощи будут оториноларингология и гинекология. Кроме того, ключевое значение будут иметь радиология, услуги сестринского ухода на дому и услуги восстановительного лечения.
Для пациентов оказание услуг продолжится в прежних локациях, а существующие каналы записи и информирования на первом этапе останутся без изменений.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026