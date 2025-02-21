Назад 21.02.25, 06:00 Кабаре в масонском замке: как революционная нужда превратила Маарьямяэ в выгодный бизнес Еще недавно хозяева этого замка блистали на балах в компании членов императорской фамилии, ворочали миллионами золотых рублей и правили имениями размером с половину Харьюмаа. Но после революции в России бывшие придворные сделались эмигрантами, а их резиденция — лучшим в окрестностях Таллинна рестораном. ДВ рассказывает, как замок Маарьямяэ, известный теперь как главное здание Эстонского исторического музея, на время сделался доходным бизнесом.

«Громадные бриллианты в ушах, турнюр и неуменье держать себя. Миллионерша. К таким особам испытываешь глупое семинарское чувство, когда хочется сгрубить зря», — так писатель Антон Чехов описал в письме к издателю графиню Марию Орлову-Давыдову. Считается, что именно в честь этой женщины ее супруг, помещик, аристократ, приближенный трех царей — Александра II, Александра III и Николая II, Анатолий Орлов-Давыдов назвал новую резиденцию в пригороде Таллинна — замок Мариенберг или по-эстонски Маарьямяэ.

До Орловых-Давыдовых на возвышенности у моря высилась громада многоэтажного сахарного завода. Холм даже прозвали благодаря ей «Сахарной горкой». После разрушительного пожара в 1873 году, почти уничтожившего предприятие, его хозяин, купец Кристиан Ротерманн продал его графу под новую приморскую дачу. Для Анатолия Орлова и его семьи замок, сооруженный в следующем, 1874 году, стал одной из двух главных летних резиденций — второй была усадьба Отрада под Москвой. Всего же граф владел 2600 квадратными километрами земель по всей империи, особняком и арендными домами в Петербурге, не говоря уже о движимом имуществе, деньгах и прочих ценностях.

“Миллионерша.” Графиня Мария Орлова-Давыдова на портрете кисти Константина Маковского и ее супруг — приближенный трех царей — Александра II, Александра III и Николая II, Анатолий Орлов-Давыдов, основатель замка Мариенберг, в костюме русскго боярина XVII века на костюмированном балу 1903 года. Foto: wikipedia

Магнат умер в 1905 году, не узнав, что для следующих поколений Орловых-Давыдовых замок в Таллинне станет одним из немногих активов, приносящих прибыль.

Масон в изгнании

В 1917 году замком на бывшей Сахарной горке владел сын первого хозяина Алексей Анатольевич Орлов-Давыдов. Как и отец, он носил пышные титулы и звания — был в разные годы церемониймейстером Николая II, служащим Государственной канцелярии, депутатом последней IV Госдумы Российской Империи (в тот же созыв входили эстонские политики Яан Раамот и Юхан Орас), председателем правления нескольких крупных сахарных заводов. А еще Орлов-Давыдов принял масонское посвящение и даже стал крупным меценатом для лож вольных каменщиков во Франции и России.

Вид на летнюю резиденцию Орловых-Давыдовых — замок Маарьямяэ. 1900-е годы. Foto: muis.ee

В феврале 1917 года граф поддержал Временное правительство, более того — стал доверенным лицом и личным шофером Александра Керенского. Тем самым он максимально сблизился с так называемой «масонской пятеркой» — влиятельным политическим кружком посвященных политиков, промышленников и интеллектуалов, которую тот возглавлял. Впрочем, уже несколько месяцев спустя большевистский переворот смел и правительство, и «пятерку». Орлов-Давыдов бежал во Францию, его активы были национализированы.

Нобелевский лауреат Иван Бунин в книге «Окаянные дни» цитирует послание Алексея Анатольевича крестьянам бывших имений, пересказ которого слышал в Москве: «Орлов-Давыдов прислал своим мужикам телеграмму... жгите, говорит, дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку, — на розги, — и елку, чтобы было на чем вас вешать». Угрозы из телеграммы не сбылись, имущество аристократа так ему и не вернулось. Сохранить он смог только зарубежную собственность. В том числе — замок Маарьямяэ, теперь оказавшийся на территории независимой Эстонии.

Лестница от главных ворот усадьбы спускалась к самому морю – туда, где теперь расположены автобусные остановки на набережной. 1900 год.

О том, как использовали недвижимость Орловых в Таллинне в 1920-х, известно мало. Например, в 1925 году в замке устраивало дипломатический раут посольство Нидерландов, тут же проводила летний отпуск и дочь главы голландской миссии. В 1926–1927 годах часть дачной территории была отчуждена в пользу Таллинна и использована для прокладки новой магистрали Пирита теэ. Прежде лестница от главных ворот усадьбы спускалась к самому морю – туда, где теперь расположены автобусные остановки на набережной. Графу город пообещал денежную компенсацию.

Реклама отеля, ресторана и кабаре Riviera Palais Foto: muis.ee Несколько раз Орлов-Давыдов предлагал властям эстонской столицы выкупить имение. Содержание роскошного дома требовало средств, на Маарьямяэ висели долги. К 1931 году граф скинул цену до всего 250 000 крон, порядка 50 000 евро на нынешние деньги (правда, и уровень цен в ту пору был куда ниже). Игры на холодной ривьере Граф так и не дождался решения нерасторопных таллиннских чиновников. Осенью 1932 года он договорился об альтернативном использовании замка. Нашелся инвестор — им стал таллиннский домовладелец Яан Мартинсон и будущий управляющий, Бернард Леэр, содержатель первого в Эстонии ночного клуба и кабаре Marcelle в подвальчике на таллиннской Ратушной площади, которое славилось джазовыми танцами и канканом. Рестораторы взяли замок в аренду, а сам Мартинсон въехал в бывшие графские апартаменты на Маарьямяэ. После небольшого ремонта зимой 1933 года ресторан Riviera-Palais, названный в честь лучших заведений Лазурного берега, распахнул двери для публики. Он стал крупнейшим из пригородных ресторанов Таллинна и в первый же год работы вошел в десятку крупнейших плательщиков трактирного налога в Эстонии.

Шведский стол в замке Маарьямяэ, персонал Riviera-Palais. Его владелец, Йоханнес Вальдт – сзади с бутылкой и бокалом. Foto: muis.ee

Интересные сведения о новом ресторане через месяц после его открытия распространяла газета эстонских коммунистов Edasi, выходившая в Ленинграде. Со ссылкой на слухи, циркулирующие в Таллинне, ее автор писал, что группа иностранных инвесторов лоббирует открытие в ресторане на Маарьямяэ «игорного ада» — роскошного казино с рулеткой.

Вскоре уже местные источники привели и подробности бизнес-инициативы. В качестве компенсации за лицензию на рулетку инвесторы предлагали Таллиннскому городскому собранию взять на себя содержание парка и дорог Кадриорга, а также выплачивать долю от оборота казино. Доступ в игорный дом должен был открыться только для иностранцев, а среди граждан Эстонии — только для тех, кто платит годовой подоходный налог свыше 100 крон.

Артисты отеля-ресторана Riviera-Palais, работавшего в замке Марьямяэ. Среди большого музыкального коллектива – участницы женского ансамбля Riviera-Palais: слева направо II – Ниина (фортепиано), III – Хильда Инглист (вторая мандола) (?), V – Лейда (ударные) и VI – Элли (первая мандола).

«Однако реализацию проекта затрудняет тот факт, что действующее эстонское законодательство запрещает игры, где результат определяется слепой удачей», — напоминала газета Sakala.

Чай и танцы

Сомнения газетчиков оказались не напрасными. Из попытки открыть казино ничего не вышло, хотя впечатлить публику Riviera-Palais успел. Среди его услуг был в том числе ставший местной многолетней традицией Five-о’Сlock - вечерний чай с закусками на британский манер. И это не говоря уже об обедах и ужинах в общем зале и отдельных кабинетах, выступлении оркестров и танцовщиц, собственной танцплощадки. Яан Мартинсон вышел из бизнеса уже в 1934 году, но на его место сразу пришел новый арендатор, предприниматель Йоханнес Вальдт.

Замок Маарьямяэ, дочь владельца ресторана "Riviera-Palais" Йоханнеса Вальдта – Дейзи со щенками, 1936 год. При нем Riviera-Palais стал еще более модным и популярным. Рекламные афиши заманивали состоятельных горожан в “самый элегантный ресторан и ночной клуб Таллинна”. Бармены замка Маарьямяэ одними из первых стали смешивать коктейли на американский манер, а танцевальные вечеринки и выступления кабаре стали ежедневными. В некоторых объявлениях Вальдт напоминал публике, что повеселиться они могут не просто в ресторане, а в графском замке Орловых-Давыдовых, что придавало бизнесу аристократический шик. С марта 1934 года поздние гуляки получили возможность остаться на Маарьямяэ на ночь, местные власти выдали Вальдту лицензию отеля на 4 номера. Семья Вальдт, как и Мартинсоны до них, тоже поселилась в замке-ресторане. Среди гостей блистали жена хозяина Эммелине Вальдт и его дочь Дэйзи. А их белый пушистый пес стал одной из визитных карточек ресторана. Взрослая собака и щенки мелькают на множестве снимков, сделанных гостями Маарьямяэ. В 1935 в Русском старческом доме Сент-Женевьев-де-Буа умер граф Алексей Орлов-Давыдов. Его сын и наследник Сергей, живший в Париже, вернулся к идее продать здание эстонскому государству. Балы, приемы, собрание хоров и вечеринки всех сортов продолжались в замке до весны 1937 года, когда стороны сделки, наконец, пришли к соглашению. Маарьямяэ отошел военному ведомству, вместо отеля с рестораном в нем заработали учебные классы для пилотов Сил обороны, авиаразведчиков и авиамехаников.

Сотрудники и владельцы ресторана "Riviera-Palais" перед фасадом усадьбы Маарьямяэ. В центре с белой собачкой – Эммелине Вальдт, жена владельца ресторана, рядом сам Йоханнес Вальдт (в очках) и их дочь Дейзи Вальдт. Ресторан находился в летней усадьбе Орловых-Давыдовых в 1933–1937 годах. Foto: muis.ee

Посмертный иск

Удивительно, но сохранились упоминания об имущественном иске Алексея Орлова-Давыдова к властям Таллинна, относящиеся к 1939 году, когда летная школа уже два года работала на территории его бывшей виллы, а сам граф давно сошел в могилу. Впрочем, еще несколько месяцев спустя все «посмертные» споры вынужденно сошли на нет. В 1940 году новые советские власти передали комплекс под нужды Красной армии. В годы немецкой оккупации им пользовался Вермахт, а затем снова советские учреждения. Последний частный собственник Маарьямяэ, Сергей Алексеевич Орлов-Давыдов, в 1945 году разбился в Германии в автомобильной аварии.

В 1983–1988 годах польские реставраторы в очередной раз отремонтировали замок — теперь под музей, воспевавший военные подвиги советской армии, революционную борьбу против царского режима и буржуазии в Эстонии, а также дружбу народов. Одноименное панно для большого музейного зала создал известный эстонский живописец Эвальд Окас. Тут же стояла любимая красной пропагандой скульптурная парочка — рабочий и колхозница. Несколько лет спустя Эстонская Республика восстановила независимость и экспозиция музея была в экстренном порядке изменена. Сейчас замок Маарьямяэ — главное здание Эстонского исторического музея.

О прежнем идеологическом оттенке экспозиции напоминает, кроме сохраненного благодаря его художественной ценности панно Окаса, парк скульптур советского периода на заднем дворе замка: Ленин, Сталин, Анвельт, Кингисепп и другие идолы прежней эпохи — некоторые без рук или других деталей. Они по сей день служат напоминанием о еще одном вынужденном бизнесе, на сей раз из бурных 1990-х годов — вандалы отпиливали части утративших значение монументов, чтоб сдать их на металлолом.