    Государство хочет отменить обязательность бумажных счетов

    При определенных условиях торговцы могут получить право отказаться от обязанности выдавать товарный чек, считает Министерство экономики.Фото: Andras Kralla

    Министр экономики и информационных технологий направил на согласование предложение отказаться от обязанности предоставления бумажных счетов и бумажных товарных чеков.

    Как сообщается в пресс-релизе, в проекте поправки к Закону о защите прав потребителей, который только что был отправлен на утверждение, планируется разрешить торговцам отказаться от выдачи бумажных чеков о покупках, если при совершении покупки используется карта клиента, т.е. историю покупки впоследствии можно проследить. В качестве еще одного изменения планируется предоставить торговцам право отказаться от отправки бумажного счета по почте, если потребитель оформляет электронный счет, но не сообщает торговцу, что ему больше не нужен бумажный.
    Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало обосновал это предложение развитием технологий и изменением потребительских привычек, которые способствуют уменьшению воздействия на окружающую среду. При этом министр счел, что права потребителей необходимо учитывать и в будущем, призвав торговцев и потребительские организации обсудить, когда должна сохраняться обязанность подавать документы о покупке в бумажном виде, а когда делать это в цифровом.
    По предложению министра Рийсало, торговец должен будет выдавать потребителю бумажный чек о покупке только в том случае, если потребитель заранее проинформирует об этом торговца. По умолчанию бумажный чек о покупке должен быть выдан потребителю только в том случае, если покупка совершена наличными и не зарегистрирована с помощью карты клиента, позволяющей впоследствии посмотреть историю покупок потребителя.
    В качестве еще одного изменения торговец может прекратить отправлять ежемесячный бумажный счет потребителю по почте при выставлении электронного счета, даже если клиент не проинформирует торговца отдельно. Если у потребителя нет адреса электронной почты, торговец может отправить уведомление о сумме счета на мобильный телефон потребителя. В то же время торговец имеет право потребовать от потребителя разумную дополнительную плату, если потребитель хочет, чтобы ему выставлялись счета по нескольким каналам одновременно, поскольку это создает дополнительную нагрузку.
    Согласно предложению, внесение изменений в системы является не обязательным, а добровольным для продавца. Таким образом, поправка к закону даст возможность продавцам снизить воздействие на окружающую среду, связанное с отправкой бумажных счетов и распечатки товарных чеков на бумаге.

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