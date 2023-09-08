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dv.ee

8 сентября 2023 в 14:06









С начала пенсионной реформы из второй ступени выплачено почти 1,5 млрд евро

В 2021 году в Эстонии была проведена пенсионная реформа, в результате которой участие во второй пенсионной ступени стало добровольным, и у людей появилась возможность вывести накопленные там сбережения. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В сентябре более 8000 человек заберут свои накопления из второй пенсионной ступени, средняя сумма выплаты составит 9304 евро. С начала пенсионной реформы из второй ступени было выплачено почти 1,5 млрд евро, пишет rus.err.ee.

«В только начавшемся периоде из второй пенсионной ступени вышли 8290 жителей Эстонии, из пенсионных фондов вместе с подоходным налогом им будет выплачено 77,1 млн евро», – сообщила в интервью ERR член правления Пенсионного центра Кристи Сиса.

Средняя сумма выплат вместе с подоходным налогом составляет 9304 евро и 7457 евро без учета подоходного налога.

С начала реформы из пенсионных фондов людям было выплачено около 1,5 млрд евро.