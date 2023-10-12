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12 октября 2023 в 7:59









Подписки на издания Ekspress Grupp выросли на 30%

Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу. Фото: Андрас Кралла

По состоянию на конец третьего квартала 179 753 человека были подписаны на издания Ekspress Grupp, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Эстонии число цифровых подписок на Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress и AS Delfi Meedia выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 98 982. Подписки на AS Õhtuleht Kirjastus, 50% которой принадлежит Ekspress Group, увеличились на 8%, и их число составило 25 406. Число цифровых подписок Geenius Meedia OÜ выросло на 25% (6 466).