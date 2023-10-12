    Подписки на издания Ekspress Grupp выросли на 30%

    Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.Фото: Андрас Кралла

    По состоянию на конец третьего квартала 179 753 человека были подписаны на издания Ekspress Grupp, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В Эстонии число цифровых подписок на Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress и AS Delfi Meedia выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 98 982. Подписки на AS Õhtuleht Kirjastus, 50% которой принадлежит Ekspress Group, увеличились на 8%, и их число составило 25 406. Число цифровых подписок Geenius Meedia OÜ выросло на 25% (6 466).

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Подписки на издания Ekspress Grupp выросли на 30%
По состоянию на конец третьего квартала 179 753 человека были подписаны на издания Ekspress Grupp, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на конец третьего квартала 179 753 человека были подписаны на издания Ekspress Grupp, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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