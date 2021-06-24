Бизнесмен жалеет, что взял кредит у государства

Крупный собственник Alexela Хейти Хяэль не рад, что взял кредит у государства, потому что полученные 51 млн. евро не помогают, а тормозят развитие предприятия. Идея занять у государства ему с самого начала не нравилась, но он позволил себя уговорить, рассказал Хяэль в радиопередаче Kuum tool.

Крупный собственник Alexela Хейти Хяэль Фото: Andras Kralla

Компания Alexela получила от KredEx кризисный заем, чему ее совладелец Хейти Хяэль ничуть не рад. Его опасения по поводу бюрократии полностью оправдались.