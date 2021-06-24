Marge Väikenurm • 24 июня 2021 в 7:34
Интервью
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Бизнесмен жалеет, что взял кредит у государства
Крупный собственник Alexela Хейти Хяэль не рад, что взял кредит у государства, потому что полученные 51 млн. евро не помогают, а тормозят развитие предприятия. Идея занять у государства ему с самого начала не нравилась, но он позволил себя уговорить, рассказал Хяэль в радиопередаче Kuum tool.
Компания Alexela получила от KredEx кризисный заем, чему ее совладелец Хейти Хяэль ничуть не рад. Его опасения по поводу бюрократии полностью оправдались.
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