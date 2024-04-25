    За год никто не вернул свои деньги, а портал заманивает новых клиентов

    У одного из крупнейших банкротов среди криптокомпаний Эстонии появляются клоны в других странах.Фото: Silas Stein, Scanpix
    Год спустя жертвы одного из крупнейших банкротств в Эстонии, криптокомпании CoinLoan, не получили своих денег. Удастся ли вернуть их в будущем? По словам банкротного управляющего «шансы высоки», однако представитель одного из кредиторов уверен, что денег на всех не хватит.
    «Уведомление об ограничении распоряжения имуществом, полученное вчера, 24 апреля 2023 года, обязывает CoinLoan прекратить все операции для своих пользователей, включая снятие средств. Это действие неожиданно и имеет немедленный эффект. В результате нам ничего не остается, как выполнить указанные требования. Мы делаем все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию как можно быстрее», – такое объявление появилось год назад на сайте CoinLoan.

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