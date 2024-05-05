  • Штаб-квартира Swedbank на улице ЛийвалайаФото: Andras Kralla

    Переезд Swedbank в новую штаб-квартиру освободит 25 000 oфисных площадей

    В результате переезда головного офиса Swedbank на улице Лийвалайа освободится более 25 000 квадратных метров офисных площадей.

    Swedbank, головной офис которого уже более 30 лет располагался в зданиях в начале улицы Лийвалайа, вскоре переедет в квартал Артер, в связи с чем более 25 000 квадратных метров офисных площадей останутся пустыми. На освобождающиеся площади уже ищут нового собственника, пишет Ehitusleht.
    Swedbank владеет недвижимостью по адресу Лийвалайа, 8/12, где, согласно строительному реестру, находится около 22 500 квадратных метров офисных площадей. Кроме того, банк арендует у группы EKE помещения по адресу Лийвалайа, 14, где, согласно строительному реестру, находится более 4500 квадратных метров офисных площадей.
    Как сказал руководитель отдела строительства и недвижимости Swedbank Тыну Лутс, в настоящее время сотрудники головного офиса банка работают в Таллинне в четырех разных местах, переезда объясняется необходимостью сосредоточить все расположенные в разных местах столицы подразделения банка, в которых работает почти 2 000 сотрудников, в новой штаб-квартире.
    В связи с этим банк планирует в ближайшее время продать принадлежащее ему здание на улице Лийвалайа, 8/12.

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