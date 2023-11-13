Выставка NEXPO Tallinn: столица примет ведущее мероприятие Европы в сфере зеленых инноваций

С 13 по 17 ноября в Эстонии пройдет крупнейшая в истории страны выставка «зеленых» и природосберегающих технологий NEXPO Tallinn, основное внимание на которой будет уделено транспортным решениям для городского пространства. Мероприятие соберет в столице инновационные компании, около 500 инвесторов, а также признанных международных визионеров и ведущих ученых со всего мира.
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