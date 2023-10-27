Биржа

Андре Анни

27 октября 2023 в 7:22









Tallinna Vesi повысила цены и выросла, как на дрожжах

Увеличение выручки от продаж в частном сегменте произошло в результате коррекции цен на услуги водоснабжения в последнем квартале прошлого года. Фото: Andras Kralla

Доход от продаж Tallinna Vesi в третьем квартале достиг 15,61 миллиона евро, главным образом, за счет состоявшегося в конце прошлого года повышения цен на услуги водоснабжения.

С июля по сентябрь этого года компания получила чистую прибыль в размере 4,05 миллиона евро, что на 1,84 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.