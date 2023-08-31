Circle K временно снизит цены на топливо во второй половине дня

Больницы Ида-Вирумаа ищут врачей в других городах, за границей и даже в гимназиях

Проблема нехватки врачей и медсестер, существующая во всех уездах Эстонии, в Ида-Вирумаа ощущается особенно остро – выпускника медицинского факультета Тартуского университета заманить на работу в этот регион сложно. Чаще работать сюда приезжают врачи из Украины и России. Некоторые из россиян буквально ходят на работу в Эстонию.

Проблема нехватки врачей и медсестер, существующая во всех уездах Эстонии, в Ида-Вирумаа ощущается особенно остро – выпускника медицинского факультета Тартуского университета заманить на работу в этот регион сложно. Чаще работать сюда приезжают врачи из Украины и России. Некоторые из россиян буквально ходят на работу в Эстонию.