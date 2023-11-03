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dv.ee

3 ноября 2023 в 14:41









Amazon обвиняют в манипулировании ценами: «он вытянул больше $1 млрд из карманов американцев»

Стали известны подробности иска, поданного регулятором против компании Безоса. Фото: SEBASTIEN BOZON, Scanpix

Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск к компании Amazon. Компанию Джеффа Безоса обвиняют в мошенничестве с помощью алгоритма установления цены.

Amazon навязывал рекламу, логистику и другие услуги продавцам, так что смог в результате забирать у них половину доходов, отмечает Федеральная торговая комиссия (FTC) в исковом заявлении

Иск был подан еще в сентябре, но подробности дела стали известны только на этой неделе. Была опубликована официальная бумага, но с купюрами. А СМИ продолжают узнавать недостающие подробности.

Комиссия готовила этот иск больше двух лет. Вопреки ожиданиям, регулятор не потребовал в нем разделения компании, как в аналогичных исках против Meta и Alphabet.

Маркетплейс с помощью алгоритма «проект Несси» выявлял товары, цены на которые конкуренты будут вынуждены поднять вслед за Amazon, считает FTC. Так компания «вытянула больше $1 млрд прямо из карманов американских домохозяйств», цитирует материалы дела Reuters.

FTC «совершенно неверно характеризует» инструмент ценообразования, настаивает представитель Amazon Тим Дойл. К тому же, по его словам, компания прекратила использовать алгоритм несколько лет назад.