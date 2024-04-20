    Yle: тысячи финских чиновников будут уволены в следующем году

    В следующем году в Финляндии тысячи чиновников потеряют свои рабочие места, утверждает издание Yle со ссылкой на анонимный источник.

    Часть министерств и государственных учреждений могут быть вынуждены отправить в принудительный отпуск своих сотрудников уже в этом году.
    Причина увольнений – меры по балансировке экономики, которые в исключительной степени затронут организации государственного управления.
    Согласно правительственной программе, всего за весь срок работы правительства бюджет административных учреждений планируется урезать на 400 млн евро.
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