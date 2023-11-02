Биржа

Андре Анни

2 ноября 2023 в 10:05









Nordecon вышел в прибыль

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Третий квартал этого года и девять месяцев в целом для Nordecon характеризуются снижением выручки, улучшением рентабельности и увеличением количества незавершенных работ.

Оборот компании за девять месяцев составила почти 200 миллионов евро, что означает снижение примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот в третьем квартале составил 76 млн евро, также снизившись в годовом сравнении.