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Мериан Тийратс

22 мая 2024 в 9:30









Чистая прибыль Novaturas упала на 99%

Генеральный директор Novaturas Кристионас Кайкарис. Фото: Raul Mee

Литовская туристическая компания Novaturas Group в первом квартале этого года получила чистую прибыль в размере 8 тысяч евро. При этом годом ранее прибыль достигла почти 1,6 миллиона евро.

Сегодня Novaturas Group объявила результаты первого квартала этого года. Согласно сообщению фондовой биржи, в первом квартале компания обслужила в общей сложности 35 700 клиентов в трех странах. В прошлом году число клиентов достигло 38 000.