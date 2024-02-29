Приближается банкротство: скандальный производитель витаминов погряз в долгах

Производителю витаминов Meravita с большой вероятностью угрожает банкротство.Фото: Andras Kralla/Äripäev

Из реструктуризации Meravita, производителя витаминов, связанного с Союзом инвесторов, ничего не вышло. Компания, по-прежнему находящаяся в плохом состоянии, подала заявление о банкротстве.

При этом веб-сайт Meravita оценивает ситуацию несколько более оптимистично, на нем компания заявляет, что ушла в отпуск.
В постановлении суда, изданном несколько дней назад, говорится, что заявление о банкротстве было подано в январе этого года компанией Medical Pharmacy Group или самой Meravita. В заявлении о банкротстве указано, что компания, сдавшая Meravita в аренду площади на улице Вярви в Таллинне, больше не допускала сотрудников в помещения. По этой причине компания не смогла продолжать свою деятельность. У Meravita наблюдался недостаток оборотных средств и характерные признаки неплатежеспособности, в связи с чем совет компании принял решение о прекращении процедуры реструктуризации согласно решению суда.
Свен Уусъярв, председатель совета компании и основной владелец, также намекнул на возможное банкротство Meravita в интервью в январе этого года. По его словам, арендодатель потребовал от Уусъярва около 10 000 евро. Но у него не было денег. Вероятно, арендодатель предполагал, что собрать такую сумму не составит труда, заявлял тогда Уусъярв. «Мой образ слишком могущественный, учитывая, сколько я сделал», – объясняет предприниматель.
В феврале советник по реструктуризации Meravita Тармо Вильман подал прошение об отмене плана реструктуризации витаминной компании и своей отставке с должности советника.
Ни Вильман, ни член правления Meravita Свен Уусъярв не смогли связаться с еще одним членом правления Meravita – Прийтом Рястасом. У компании в настоящее время нет менеджера, похоже, Рястас подал заявление о банкротстве в январе и затем исчез с радаров.
Советник по реструктуризации Тармо Вильман заявил, что Meravita не оказывала ему помощи в выполнении обязанностей по надзору, не предоставляла необходимую информацию и полностью игнорировала его обращения начиная с января 2024 года. Кроме того, у Meravita есть невыплаченная плата за надзор в течение почти полутора лет в размере 7200 евро.
При этом в постановлении суда указано, что суд не может сразу признать Meravita банкротом. Перед этим необходимо определить финансовое положение витаминной компании и оценить платежеспособность. Этим занимается временный управляющий банкротством Юри Труутс.

Medical Pharmacy Group (Meravita) подала заявку на реструктуризацию в марте 2022 года. В июне того же года суд утвердил ее план. Тогда планировалось, что Meravita ждет долгая реструктуризация в течение семи лет.

Кредиторов у Meravita целая сотня, и вероятность того, что они что-то вернут в рамках процедуры банкротства, крайне мала. Согласно плану реорганизации, Meravita имеет долги почти на 1,8 млн евро, и почти вся сумма состоит из требований кредиторов к Meravita. А именно, кредиторы вложили деньги в компанию через кредитные договора.

В январе этого года член правления Meravita Прийт Рястас подал в суд ходатайство о прекращении процедуры реорганизации и признании производителя витаминов банкротом.

На протяжении многих лет Äripäev писал о связях Meravita с Союзом инвесторов и его ведущих деятелях.

Свен Уусъярв замешан в новом скандале в Финляндии

Свен Уусъярв приобрел печальную известность после скандала с Союзом инвесторов.Фото: Erakogu
Некоторое время назад в Финляндии разгорелся настоящий скандал из-за того, что Георг Хенрик Вреде, бывший генеральный директор крупной финской организации в сфере здравоохранения Folkhälsan, по сути, вложил четверть миллиона евро в эстонский стартап за спиной у других руководителей.
Издание Hufvudstadsbladet писало, что прошлой осенью Вреде вложил 250 тысяч евро из денег Folkhälsan в эстонский стартап United PRE.IPO.Capital. Стоял за амбициозно названной компанией бывший лидер эстонского Союза инвесторов Свен Уусъярв.
Правление некоммерческой организации назвало действия Вреде «наглыми» и «странными».
Вреде подал в отставку, когда совет директоров обнаружил, что он вложил четверть миллиона евро в нарушение инвестиционных принципов Folkhälsan и не проинформировал об этом совет директоров.
«Мы знаем, что наш финансовый директор посоветовал генеральному директору не делать таких инвестиций. Но Вреде решил продолжить инвестиции, не согласовав их ни с менеджерами, ни с попечительским советом Folkhälsan», – отметил Маркус Рантала, казначей фонда.
«В ходе процесса также выяснилось, что Вреде подписывал контракты в нарушении устава», – рассказал Svenska Yle председатель правления Folkhälsan Сив Сандберг.
По словам Сандберга, в уставе указано, что контракты с внешними сторонами всегда должны заключаться двумя лицами вместе: либо генеральным директором и членом правления, либо двумя членами правления, пишет Hufvudstadsbladet.
После подписки на акции Вреде не уведомил совет директоров о приобретении акций, что он должен был сделать согласно уставу Folkhälsan. Но и это был еще не конец. «В начале 2024 года Вреде решил инвестировать в эстонскую стартап-компанию еще 750 000 евро. Однако это вложение не состоялось», – говорит Рантала.
Сандберг заявляет, что Folkhälsan не заинтересован в том, чтобы оставаться долгосрочным владельцем компании Уусъярва.
На данном этапе также не ясно, чем же именно занимается United PRE.IPO.Capital, пишет финское издание.
«По предоставленной нам информации, целью компании является разработка приложения для здоровья. Однако на данном этапе мы не можем комментировать реалистичность этого проекта. Согласно нашей инвестиционной стратегии, мы не вкладываем деньги напрямую в иностранные компании, не торгующиеся на бирже. В обычной ситуации мы никогда не стали бы владельцем контрольного пакета такой компании. Инвестиции в такую ​​компанию противоречит нашим правилам, процессам и методам управления», – отметил Рантала.
В официальном разъяснительном письме руководящим органам Folkhälsan Вреде назвал вложения инвестициями в венчурную компанию.

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